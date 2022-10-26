Азовцы для меня были просто богами войны: комик Виктор Розовый о собратьях и военных буднях

Украинцы отличаются от всех народов мира немалым перечнем качеств. Однако есть одно, что удивляет иногда даже нас самих, — чувство юмора.

Оно есть у нашего президента, в то же время и наши военные умеют хорошо пошутить. Не привыкать искать положительные вещи даже в беспросветных днях и комику Виктору Розовому, которого в большинстве своем знают как участника группы Загорецкая Людмила Степановна и автора юмористического YouTube-канала Горобина.

Еще в начале полномасштабного вторжения мужчина неоднократно показывал своим подписчикам будни военной службы и борьбы. Виктор долго скрывал тот факт, что сам принимает участие в боевых действиях. В основном хотел уберечь мамины нервы.

Сейчас также смотрят

Но впоследствии было немало интервью, откуда она и узнала правду. Журналисту Украинской правды Роману Кравцу комик рассказал, как он попал на службу и стал одним из легендарных азовцев.

Для меня честь быть частью Азова.

Мужчина еще с 2014 года хотел служить, но бюрократическая составляющая всегда мешала. Когда же началось полномасштабное вторжение, то деваться было некуда и желание встать на оборону своей страны в душе победило.

Виктор рассказывает, что судьба, конечно, могла занести его куда угодно, но друг из Азова помог попасть именно в это подразделение.

Азов для меня были ну просто богами войны.

Сейчас Виктора уже все узнают: кто-то видит лицо из телевизора, а некоторые — хорошего знакомого по службе. Однако в обоих случаях, он уверен, это хорошо. Случалось, что на боевой задаче кто-то мог заметить и начать кричать: “О, Витя, ты здесь”.

Виктор говорит, что его собратья очень разные — от возраста до образования. Однако остается единственное — это уважение друг к другу. А также юмор, в большинстве своем черный, но для коллектива вполне понятный.

Это люди-танки.

Поэтому нет сомнений в том, что такое взаимопонимание и поможет победить врага. Кроме того, у противника, по мнению Виктора, просто нет шансов с его законами, напоминающими об имперских остатках в этом мире.

Я вообще не понимаю, зачем они напали на нас. То, что мы дадим им тягла, это было сразу очевидно. У них мало сил и мотивации.

С юмором легче пережить любые невзгоды. Шутки позволяют на несколько минут забыть о плохом вокруг и дарят мозгу маленькую порцию дофамина. Поэтому военный Руслан рисует юмористические комиксы о фронтовой жизни, чтобы дарить улыбки нашим бойцам.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!