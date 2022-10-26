Азовці для мене були просто богами війни: комік Віктор Розовий про побратимів та воєнні будні

Українці вирізняються з усіх народів світу чималим переліком якостей. Однак є одна, що дивує іноді навіть нас самих, — почуття гумору.

Воно є у нашого президента, водночас і наші військові вміють добре пожартувати. Не звикати шукати позитивні речі навіть у безпросвітних днях для коміка Віктора Розового, якого здебільшого знають як учасника гурту Загорецька Людмила Степанівна та автора гумористичного YouTube-каналу Горобина.

Ще на початку повномасштабного вторгнення чоловік неодноразово показував своїм підписникам будні військової служби та боротьби. Віктор довго приховував той факт, що й сам бере участь у бойових діях. Здебільшого хотів уберегти мамині нерви.

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Та згодом була чимало інтерв’ю, звідки вона й дізналася правду. Журналісту Української правди Роману Кравцю комік розповів, як він потрапив на службу та став одним із легендарних азовців.

Для мене честь бути частиною Азова.

Чоловік ще з 2014 року хотів служити, але бюрократична складова завжди ставала на заваді. Коли ж розпочалось повномасштабне вторгнення, то вже діватись було нікуди, і бажання стати на оборону своєї країни у душі перемогло.

Віктор розповідає, що доля, звісно, могла занести його куди завгодно, але друг з Азова допоміг потрапити саме у цей підрозділ.

Азовці для мене були ну просто богами війни.

Зараз Віктора вже всі впізнають: хтось бачить обличчя з телевізора, а дехто — гарного знайомого по службі. Однак в обох випадках він упевнений, це добре. Траплялося, що на бойовому завданні хтось міг помітити та почати кричати: “О, Вітю, ти тут”.

Віктор говорить, що його побратими дуже різні — від віку до освіти. Проте залишається єдине — це повага один до одного. А також гумор, здебільшого чорний, але для колективу цілком зрозумілий.

Це люди-танки.

Тому немає сумнівів, що таке взаєморозуміння й допоможе перемогти ворога. Крім того, у супротивника, на думку Віктора, просто немає шансів з його законами, що нагадують про імперські залишки у цьому світі.

Я взагалі не розумію, для чого вони напали на нас. Те, що ми дамо їм тягла, то це ж було відразу очевидно. У них замало сил і мотивації.

З гумором легше пережити будь-які негаразди. Жарти дають змогу на кілька хвилин забути про погане довкола та дарують мозку маленьку порцію дофаміну. Тож військовий Руслан малює гумористичні комікси про фронтове життя, щоб дарувати посмішки нашим бійцям.

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