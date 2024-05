У битві проти пекла та брехні! Топ-5 фейків ворога про Азов до десятиріччя підрозділу

Маріуполь. Весна 2022 року. Облога. Підрозділ, який майже вісім років, попри недовіру світу, засилля фейків про себе та відсутність новітньої зброї веде боротьбу проти війська ворога, яке переважає його в кількості в десятки разів. Попри все Азов лишився стояти на захисті України.

Українські воїни протягом століть існування нашої нації загартовувались вогнем битв за незалежність своєї держави. Російський агресор намагався знищити їх фізично, робив усе, аби пам’ять про славетних воїнів була заміщена міфом про українців як гречкосіїв та хліборобів.

Проте перетворити на руїни вільний дух борців за свободу йому не вдалося як за роки радянської окупації, так і за десять років російсько-української війни й дезінформації, час облоги Маріуполя й попри теракт в Оленівці. РФ не змогла зламати азовців, які ведуть боротьбу за волю українського народу ось уже десять років.

5 травня 2014 року був створений Азов — спершу як батальйон, який складається з добровольців. Та за увесь цей час один з наймужніших і найвідданіших підрозділів, який став не лише символом відваги, а й оберегом справедливості, переріс у бригаду.

Його шлях — це епопея, в якій кожна краплина поту та крові були покладені за свободу українського народу. Тому на десяту річницю створення вже легендарного підрозділу Вікна разом з редакторкою Спільноти Оленівки Олександрою Мазур підготували підбірку з п’яти фейків про Азов, аби побороти ворожу пропаганду.

За словами Олександри Мазур, героїчна оборона Маріуполя надала символу Ідеї Nації загальноукраїнського поширення.

Проте протягом багатьох років цей символ був дискредитований, оскільки російська пропаганда поширювала хибну інформацію про те, що це нібито емблема Третього Рейху Вольфсанґель.

Насправді символ ідеї нації був створений 1992 року. Його автором став Нестор Пронюк.

Символ Ідея Nації — це монограма з двох літер “І” та “N”. Остання якраз відповідає традиційному, давньоукраїнському стилю правопису, про що свідчить навіть друкована преса 19 та початку 20 століть.

— Щоб Україна жила вільно, гідно, щасливо. І українці були єдиними в найширшому сенсі, як писав Шевченко: “..і мертві, і живі, і ще не народжені”. Щоб була в нас ця безкінечна тяглість. Мені завжди приємно, коли про українців неукраїнці говорять із захопленням. Не треба зі страхом, а із захопленням! Можливо, власне “Ідея Nації” і є коротким визначенням національної ідеї, — окреслив значення цього символу Нестор Пронюк.

— Стосовно татуювань… Вони (росіяни, — ред.) змушують…нігтями здирати. Частково так, знаєте, ранки залишаються, — розповів начальник штабу Азову Богдан Кротевич на псевдо Тавр в інтерв’ю DW про ставлення росіян, до татуювань полонених українських військовослужбовців.

Олександра Мазур говорить, на жаль, ототожнення рун лише з нацистським окультизмом призводить не лише до неправильного розуміння історії цієї символіки. Але і у випадку з росіянами, стимулює вчиняти воєнні злочини проти людей із рунічними татуюваннями.

Проте варто пам’ятати, що насамперед руни — давня германська і нордична абетка. Найдавніші відомі руни були викарбувані в Данії й походять з близько 200 року.

Рунічні написи були теж знайдені в Україні. Серед них — рунічний напис старшим футарком на наконечнику списа, віднайдений на Волині й датований близько четвертим століття, коли була міграція готів. Також були знайдені й рунічні написи епохи вікінгів (варягів) з острова Березань у гирлі Дніпра.

Тому пов’язувати рунічні татуювання українських захисників з нацистським окультизмом як мінімум не послідовно. Оскільки ці знаки мають більш тісний зв’язок з нашими давніми предками, які жили тут тисячі років до нас, аніж з тими політичним силами, проти яких боролись всього сотню років тому предки наших воїнів.

— Більшість місцевих, як це не дивно, дуже швидко змінили свою орієнтацію. Навіть ті, хто був проросійськи налаштований. Я маю на увазі своїх сусідів, знайомих. Багато з них стали підтримувати українські Збройні Сили, Азов й інших, — так згадує період боїв за Маріуполь військовослужбовець Азову родом із Маріуполя Костянтин Кожекін в інтерв’ю виданню Gazeta.ua.

Олександра Мазур ділиться думками, що до повномасштабного вторгнення наша інформаційна робота в східних регіонах України були недостатньою. Тому, зокрема, жителі Маріуполя часто піддавалися впливам російської пропаганди проти Азову.

Деякі з них все-таки долучилися до встановлення в місті окупаційної влади. Проте більшість залишилася на українському боці та долучається, зокрема, до акцій підтримки військовополонених азовців.

Разом з тим змінилося ставлення й усіх українців. Дехто міг просто не знати про існування підрозділу й дізнатись про нього лише під час боїв за Маріуполь. У когось лише назва Азову могла викликати певні сумніви через поширення дезінформації ворогом.

Та насправді ж таке ставлення більше було пов’язане з незнанням і засиллям інформаційного простору фейками росіян, які й досі продовжують намагатись дискредитувати тих, кого бояться найбільше. Про це ж свідчить навіть визнання Росією підрозділу нібито терористським формуванням. Однак насправді таке визначення не може бути пов’язане з професійними військами будь-якої країни, які стоять на її захисті.

І хоч оборона Маріуполя показала, що Азов дійсно має на меті лише захист України, та змінила ставлення до підрозділу як багатьох українців, так і людей за кордоном, закордонні ЗМІ, як, наприклад, The Washington Post все одно продовжують послуговуватись звичним собі визначенням “ультраправі”.

Дружини, матері, сестри та доньки азовців є засновницями громадських організацій.

Вони ведуть просвітницьку діяльність, створюють проекти для підтримки протистояння РФ, налагоджують міжнародну співпрацю, організовують акції, присвячені військовополоненим азовцям, активно спілкуються зі ЗМІ, виступають на благодійних заходах та збирають допомогу для української армії.

Також жінки є серед військовослужбовців Азову. На жаль, багато із них загинули під час битви за Маріуполь. Інші ж пройшли та проходять разом із побратимами пекло російського полону, де не існує норм Женевської конвенції та гуманного ставлення до військовополонених.

Зараз звільнені з полону військовослужбовиці Азову повернулися до діяльності на підтримку України.

No one is forgotten. We will free everyone out of captivity.https://t.co/XBn5ifJtqf pic.twitter.com/qb3mQGULCN