Война в Украине

В Украине создадут женское подразделение управления БпЛА: как подать заявку и какие требования

Анастасия Грубрина, журналист сайта 02 мая 2024, 21:00
В Украине создадут женское подразделение управления БпЛА - как присоединиться
Фото: Facebook

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