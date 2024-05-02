В Украине создадут женское подразделение управления БпЛА: как подать заявку и какие требования

Украинское войско постепенно, но меняется в лучшую сторону. Учитывая, насколько быстро появилась и развилась сфера дронов, в Украине будет создано женское подразделение управления БпЛА. Рассказываем, что об этом известно и как присоединиться к подразделению.

Женское подразделение управления БпЛА — кого будут брать

О создании женского подразделения управления БпЛА рассказал основатель Центра поддержки аэроразведки и командир добровольческого подразделения ударных беспилотников Орден Сантьяго Игорь Луценко.

Возникла инициатива по формированию женского подразделения БпЛА! Я давно прогнозировал, что это произойдет, и наконец это случилось.

Это будет небольшое добровольческое подразделение, которое будет заниматься беспилотными авиационными системами в тесной интеграции с Силами обороны Украины.

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От военных, желающих попасть в подразделение БпЛА, ожидают технической грамотности, внимательности и аккуратности, а также базовых инженерных навыков и творческого тактического мышления.

Присоединиться к будущему женскому подразделению могут только совершеннолетние после прохождения конкурса.

— Определение, насколько кандидатки способны выполнять боевые задания в рамках подразделения. Обучение, обучение и еще раз обучение. В то же время оно есть и способом отбора тоже. Проверки СБУ. Потом финальное решение о зачислении в подразделение, — добавил Игорь Луценко.

Преимуществами на конкурсном отборе станут знания и опыт в сфере пилотирования, эксплуатации, ремонта, обслуживания БпЛА. А также будут полезны военные навыки — от сапера и до медика или стрелка, опыт программирования, работы на технических специальностях.

Податься на конкурс в женское подразделение БпЛА можно по этой ссылке. Заявку могут также заполнять мужчины, которые будут направлены в другие подразделения БпЛА.

Раньше мы рассказывали, что нужно женщине в армии и на передовой.

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