В Україні створять жіночий підрозділ управління БпЛА: як подати заявку і які вимоги до кандидаток

Українське військо поступово, але зазнає змін у кращий бік. З огляду на те, наскільки швидко з’явилася та розвинулася сфера дронів, в Україні заговорили про створення жіночого підрозділу управління БпЛА. Розповідаємо, що про це відомо та як долучитися до нього.

Жіночий підрозділ управління БпЛА — як долучитися і кого братимуть

Про створення жіночого підрозділу управління БпЛА розповів засновник Центру підтримки аеророзвідки та командир добровольчого підрозділу ударних безпілотників Орден Сантьяго Ігор Луценко.

Виникла ініціатива з формування жіночого підрозділу БПЛА! Я давно прогнозував, що це станеться, і, нарешті, воно сталося.

Це буде невеликий добровольчий підрозділ, який займатиметься безпілотними авіаційними системами в тісній інтеграції з Силами оборони України.

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Від військовослужбовиць, які хочуть потрапити у підрозділ БпЛА, очікують технічної грамотності, уважності й акуратності, а також базових інженерних навичок і творчого тактичного мислення.

Долучитися до майбутнього жіночого підрозділу можуть лише повнолітні після проходження конкурсу.

— Визначення, наскільки кандидатки здатні виконувати бойові завдання в межах підрозділу. Навчання, навчання і ще раз навчання. Водночас воно є і способом відбору теж. Перевірки СБУ. Потім фінальне рішення про зарахування в підрозділ, — додав Ігор Луценко.

Перевагами на конкурсному відборі будуть знання й досвід у сфері пілотування, експлуатації, ремонту, обслуговування БпЛА. А також будуть корисними військові навички — від сапера й до медика чи стрільця, досвід програмування, роботи на технічних спеціальностях.

Податися на конкурс до жіночого підрозділу БпЛА можна за цим посиланням. Заявку можуть також заповнювати чоловіки, яких направлять в інші підрозділи БпЛА.

Раніше ми розповідали, що потрібно жінці в армії та на передовій.

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