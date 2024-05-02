В Україні створять жіночий підрозділ управління БпЛА: як подати заявку і які вимоги до кандидаток

Українське військо поступово, але зазнає змін у кращий бік. З огляду на те, наскільки швидко з’явилася та розвинулася сфера дронів, в Україні заговорили про створення жіночого підрозділу управління БпЛА. Розповідаємо, що про це відомо та як долучитися до нього.
Про створення жіночого підрозділу управління БпЛА розповів засновник Центру підтримки аеророзвідки та командир добровольчого підрозділу ударних безпілотників Орден Сантьяго Ігор Луценко.
Виникла ініціатива з формування жіночого підрозділу БПЛА! Я давно прогнозував, що це станеться, і, нарешті, воно сталося.
Виникла ініціатива з формування жіночого підрозділу БПЛА! Я давно прогнозував, що це станеться, і, нарешті, воно сталося.
Це буде невеликий добровольчий підрозділ, який займатиметься безпілотними авіаційними системами в тісній інтеграції з Силами оборони України.
Від військовослужбовиць, які хочуть потрапити у підрозділ БпЛА, очікують технічної грамотності, уважності й акуратності, а також базових інженерних навичок і творчого тактичного мислення.
Долучитися до майбутнього жіночого підрозділу можуть лише повнолітні після проходження конкурсу.
— Визначення, наскільки кандидатки здатні виконувати бойові завдання в межах підрозділу. Навчання, навчання і ще раз навчання. Водночас воно є і способом відбору теж. Перевірки СБУ. Потім фінальне рішення про зарахування в підрозділ, — додав Ігор Луценко.
Перевагами на конкурсному відборі будуть знання й досвід у сфері пілотування, експлуатації, ремонту, обслуговування БпЛА. А також будуть корисними військові навички — від сапера й до медика чи стрільця, досвід програмування, роботи на технічних спеціальностях.
Податися на конкурс до жіночого підрозділу БпЛА можна за цим посиланням. Заявку можуть також заповнювати чоловіки, яких направлять в інші підрозділи БпЛА.
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