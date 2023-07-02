Як підібрати берці та що брати з гігієни? Що потрібно жінці в армії та на передовій

Дотримання гігієни на фронті дуже складне не тільки для жінок, а й для чоловіків. Води часто немає поруч, тому під рукою слід мати сухий шампунь та бокс із різними дрібничками. Читай у нашому матеріалі, як підібрати берці, форму та що потрібно жінці на передовій.

Як підібрати берці та що потрібно жінці на передовій

Добіркою корисних речей для жінок на передовій поділилося SPRAVDI. Про всі нюанси вибору форми, взуття та збору засобів гігієни читай детальніше далі.

Співзасновниця ГО Землячки Ксенія Драганюк розповіла, чим відрізняється збір на фронт для чоловіків та жінок. Найперше — правильний підбір одягу та взуття. Часто жінкам дають чоловічу форму чи завелике незручне взуття або каску.

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Однак чоловіча форма не підходить жінкам. Через різну фізіологію та будову тіла така форма створює дискомфорт. В Україні поки що не затверджена жіноча форма, тому волонтери відшивають та відправляють комплекти жінкам на замовлення.

До боксу засобів гігієни слід покласти:

Крем зволожувальний. Бальзам для губ. Прокладки, тампони (або менструальна чаша). Сухий душ. Сухий шампунь. Серветки — вологі та сухі. Індивідуальні засоби — лінзи, пігулки тощо. Таблетки від молочниці та циститу.

Каски для чоловіків та жінок не відрізняються. Питання лише в розмірі, вона повинна фіксуватися та не заважати військовій. Каску слід підбирати за обхватом голови.

не відрізняються. Питання лише в розмірі, вона повинна фіксуватися та не заважати військовій. Каску слід підбирати за обхватом голови. Підбір берців трохи складніший. Основна проблема полягає в тому, що військторги не завозять взуття 35, 36, 37 розмірів. Те саме відбувається на складах у частинах. Дуже мало взуття маленького розміру. Це питання також закривають волонтери.

Повномасштабна війна показала, з якими труднощами стикаються жінки у війську. Раніше ми розповідали, як змінилися умови служби жінок у ЗСУ та над чим ще треба працювати.

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Фото: Ірина Рибакова, 93 ОМБр Холодний Яр