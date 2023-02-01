Маленькими кроками до великих перемог: як змінилися умови служби жінок у ЗСУ та над чим ще треба працювати

60 тисяч жінок наразі боронять Україну в складі Збройних сил. Це один із найвищих показників, якщо порівнювати з арміями країн НАТО. Як за майже рік повномасштабної війни змінились умови служби жінок у ЗСУ, розповіла співзасновниця Жіночого ветеранського руху Катерина Приймак ведучій Яні Брензей.

Як за час війни змінилися умови служби жінок у ЗСУ

Нині відомо про розроблену жіночу форму для літнього сезону, її тестують на полігонах. Ця форма відповідає стандартам Збройних сил, відрізняється від чоловічої розмірною сіткою і лекалами.

Ще мають протестувати і затвердити зимову форму. Вона ще не була віддана на тестування, — каже Катерина Приймак.

Пошивом жіночої форми займаються ініціативні групи. Вони розробляють різні види форм, а потім відправляють на тестування. Час тестування форми збільшується, якщо такі групи надсилають свої варіанти пізніше.

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Жіночий ветеранський рух зосередився на пошиві зимових комплектів форми. Щодо взуття для жінок на фронті — це уніфіковані з чоловічими пари, які мають менші розміри.

З маленькими розмірами є проблеми, адже передбачити кількість необхідних пар певного розміру неможливо, тому військовим доводиться чекати.

Забезпечення жінок у ЗСУ засобами гігієни

Петиція про забезпечення жінок, які несуть службу в Збройних силах України, необхідними засобами гігієни вже набрала необхідні 25 тис. голосів і нині очікує на розгляд.

Зараз жінки не отримують нічого з гігієнічних засобів, проте є ситуації, коли на бригаду передають волонтерську допомогу, тому отримати їх можна лише так, — розповідає співзасновниця Жіночого ветеранського руху Катерина Приймак.

Для жінок, які перебувають у зоні бойових дій, якщо не підготувалися завчасно, це може стати проблемою. Держава на цей час не надає гігієнічні набори для жінок. Цим займаються або жінки самостійно, або волонтерські організації.

Жінка в армії — не проблема

Траплялися випадки, коли жінки відчували себе зайвими в армії через неприпустимі висловлювання військових або державних діячів щодо жіночої гігієни. Але проблема тут не в жінках, а в суспільних установках, адже менструація і досі залишається табуйованою темою не лише у війську, а подекуди і в родинах.

З цього виростає дискомфорт у жінок всередині армії. Наші системи потребують впливу і змін — це факт. Але і той стрибок, який наша армія зробила з 2014-го року в плані гендерної рівності — неймовірний.

Організації мають розповідати про жінок та проблеми, які в них виникають у війську. Військові діляться власним досвідом, щоб допомогти подолати внутрішні проблеми.

Треба працювати і з чоловіками в армії, щоб вони усвідомлювали своє ставлення до фізіології жінки, — каже Катерина Приймак.

За її спостереженнями, на передовій набагато менше проявів гендерної нерівності, аніж у кабінетах влади.

Поради для жінок, які планують захищати Україну

Співзасновниця Жіночого ветеранського руху Катерина Приймак радить жінкам, які хочуть мобілізуватися і захищати державу, пройти професійну підготовку, щоб володіти знаннями тактичної медицини, керування БПЛА.

Потрібно напрацювати собі фах. Ти будеш цінна для армії, якщо маєш професійні навички.

Якщо є здібність до математики, можна йти в артилерію або радіозв’язок. Визнач, які навички в тебе є і де це може знадобитися. Але потрібно бути готовою до того, що є військкомати, де жінок не сприймають як кадровий потенціал і хочуть “відфутболити”.

Це прикро і говорить про те, що меритократичний підхід в армії ще не став принципом, — наголошує Катерина Приймак.

Раніше ми розповідали, як війна змінює роль жінки в Україні та за кордоном.

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