Маленькими шагами к большим победам: как изменились условия службы женщин в ВСУ и над чем еще предстоит работать

60 тысяч женщин защищают Украину в составе Вооруженных сил. Это один из самых высоких показателей, если сравнивать с армиями стран НАТО. Как за почти год полномасштабной войны изменились условия службы женщин в ВСУ, рассказала соосновательница Женского ветеранского движения Екатерина Приймак ведущей Яне Брензей.

Как за время войны изменились условия службы женщин в ВСУ

Сейчас известно о разработанной женской форме для летнего сезона, ее тестируют на полигонах. Эта форма соответствует стандарту Вооруженных сил, отличается от мужской размерной сеткой и лекалами.

Еще должны протестировать и утвердить зимнюю форму. Она еще не была отдана на тестирование, — говорит Екатерина Приймак.

Пошивом женской формы занимаются инициативные группы. Они разрабатывают разные виды форм, а затем отправляют на тестирование. Время тестирования формы увеличивается, если такие группы посылают свои варианты позже.

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Женское ветеранское движение сосредоточилось на пошиве зимних комплектов формы. Относительно обуви для женщин на фронте — это унифицированные с мужскими пары, имеющие меньшие размеры.

С маленькими размерами проблемы, ведь предусмотреть количество необходимых пар определенного размера невозможно, поэтому военным приходится ждать.

Обеспечение женщин в ВСУ средствами гигиены

Петиция об обеспечении женщин, несущих службу в Вооруженных силах Украины, необходимыми средствами гигиены уже набрала необходимые 25 тыс. голосов и сейчас ожидает рассмотрения.

Сейчас женщины не получают ничего из гигиенических средств, однако есть ситуации, когда на бригаду передают волонтерскую помощь, поэтому получить их можно только таким образом, — рассказывает соучредительница Женского ветеранского движения Екатерина Приймак.

Для женщин, которые находятся в зоне боевых действий, если они не подготовились заранее, это может стать проблемой. Государство сейчас не предоставляет гигиенические наборы для женщин. Этим занимаются либо женщины самостоятельно, либо волонтерские организации.

Женщина в армии — не проблема

Бывали случаи, когда женщины чувствовали себя лишними в армии из-за недопустимых высказываний военных или государственных деятелей о женской гигиене. Но проблема здесь не в женщинах, а в общественных установках, ведь менструация до сих пор остается табуированной темой не только в армии, а иногда и в семьях.

Из этого вырастает дискомфорт у женщин внутри армии. Наши системы нуждаются во влиянии и изменениях — это факт. Но и тот скачок, который наша армия совершила с 2014-го года в плане гендерного равенства — невероятный.

Организации должны рассказывать о женщинах и проблемах, возникающих у них в армии. Военные делятся своим опытом, чтобы помочь преодолеть внутренние проблемы.

Надо работать и с мужчинами в армии, чтобы они осознавали свое отношение к физиологии женщины, — говорит Екатерина Приймак.

По ее наблюдениям, на передовой гораздо меньше проявлений гендерного неравенства, чем в кабинетах власти.

Советы для женщин, планирующих защищать Украину

Соучредительница Женского ветеранского движения Екатерина Приймак советует женщинам, желающим мобилизоваться и защищать государство, пройти профессиональную подготовку, чтобы овладеть знаниями тактической медицины, управления БПЛА.

Нужно наработать себе специальность. Ты будешь ценна для армии, если у тебя есть профессиональные навыки.

Если есть способность к математике, можно идти в артиллерию или радиосвязь. Определи, какие навыки у тебя есть и где это может понадобиться. Но нужно быть готовой к тому, что есть военкоматы, где женщин не воспринимают как кадровый потенциал и хотят “отфутболить”.

Это досадно и говорит о том, что меритократический подход в армии еще не стал принципом, — отмечает Екатерина Приймак.

Ранее мы рассказывали, как война меняет роль женщины в Украине и за границей.

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