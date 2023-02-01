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Маленькими шагами к большим победам: как изменились условия службы женщин в ВСУ и над чем еще предстоит работать

Анастасия Грубрина, редактор сайта 01 февраля 2023, 19:00

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Як за час війни змінились умови служби жінок у ЗСУ

Маленькими шагами к большим победам: как изменились условия службы женщин в ВСУ и над чем еще предстоит работать
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