Гендерные стереотипы укореняются? Как война меняет роль женщины в Украине и за границей

Полномасштабная война в Украине усилила традиционную гендерную стереотипизацию в нашем обществе и добавила домашнюю нагрузку на женщин.

Мужчин снова начали рисовать воинами-защитниками, а женщин — хранительницами семейного уюта. И эти представления не сломал даже тот факт, что в ВСУ служат более 50 000 украинок!

Издание Украинская правда. Жизнь разобралась, как изменилась роль украинских женщин во время войны.

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Роль женщин во время войны

В мае 2022 года структура ООН Женщины и организация CARE провели гендерный анализ, подтвердивший, что во время войны украинки чаще берут на себя ответственность за семью и становятся лидерами в общинах, ведь мужчины защищают страну от агрессора.

Женщинам приходится овладевать новыми профессиями и работать на нескольких работах одновременно, чтобы восстановить семейный доход в случае потери мужем “довоенной” позиции.

Кроме того, количество неоплачиваемой работы, легшей на плечи женщин, существенно возросло из-за закрытия школ, садиков и увеличенного спроса на волонтерство.

В долгосрочной перспективе надо понимать, что неработающие детские садики нам откликнутся потом снижением занятости женщин.

Со всеми последствиями, например, потеря квалификации, увеличение гендерного разрыва в оплате труда и тому подобное, — прогнозирует социолог Елена Стрельник.

Также украинки отмечают ухудшение доступа к медицинским услугам. Особенно это сказывается на беременных женщинах, матерях и тех, кто пережил гендерное насилие.

Женщины в зоне боевых действий испытывают больший страх гендерного насилия и голода.

Украинки за границей

По состоянию на 29 ноября, по данным ООН, только в Европе насчитывается почти 4,8 млн украинцев, получивших статус временной защиты за рубежом.

В целом количество граждан, выехавших из Украины с 24 февраля, достигло 11 млн. В основном речь идет о женщинах, детях и пожилых людях.

Независимый аналитический центр Cedos в своем исследовании охватил украинок, вынужденных выехать за границу из-за войны.

Опрос показал, что женщинам вне родной страны еще сложнее совмещать работу и уход за детьми. Ведь для того, чтобы выжить за границей, нужно работать, а детей, как правило, не на кого оставить.

Матерям необходимо одновременно искать ресурс заработка, образовательное учреждение для детей, самостоятельно принимать серьезные решения, адаптироваться к жизни на новом месте и т.д.

По результатам Национального исследования уязвимости населения к торговле людьми и эксплуатации в условиях войны, 39% украинцев готовы работать за границей с самыми плохими условиями в обмен на питание и жилье.

Потенциальной жертвой для трудовой эксплуатации может стать каждый второй украинец.

Однако есть и положительные случаи. Например, бывает так, что война способствует увеличению спроса на определенные профессии. Или украинки устраиваются по своей специализации на хорошо оплачиваемые европейские работы.

Что будет дальше

Однозначно спрогнозировать гендерную ситуацию в Украине в будущем довольно сложно, ведь одни социологи считают, что после войны мы увидим бум разводов, безработицы и усугубление бедности.

А другие предполагают увеличение статистики бракосочетаний, рождения детей и открытие новых профессиональных перспектив для украинцев.

Однако следует понимать, что война разрушила привычные для женщин и мужчин модели поведения. Нельзя быть только хранительницей или только воином.

Украинки, которые сейчас пробуют новые роли и находятся в другой культурной среде, однозначно меняются. Уже сейчас заметно, что молодые пары демонстрируют более прогрессивные взгляды на распределение ролей в семье.

Женщины долгое время боролись и продолжают вести бой за свои права. Однако общество очень часто не учитывает их потребности. Читай, как женщине выжить в мире, где вещи создавали для мужчин.

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