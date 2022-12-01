Семейные отношения

Гендерные стереотипы укореняются? Как война меняет роль женщины в Украине и за границей

Елена Яковлева, редактор сайта 01 декабря 2022, 12:00
Як змінилась роль жінок під час війни в Україні
Фото: Pexels

Больше новостей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Новий рік
Сколько дней до Нового года 2023: отсчет до праздника
У Києві відключатимуть світло у всіх будинках: що відомо
Теперь на равных условиях: в Киеве будут выключать свет в домах, которые на одной линии с критическими объектами
Що зміниться з 1 грудня 2022 року — пенсії, соціальні виплати, субсидія
Пенсии, социальные выплаты, субсидия — что изменится для украинцев с 1 декабря
Смотреть больше

Материалы по теме

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
У Києві відключатимуть світло у всіх будинках: що відомо
Теперь на равных условиях: в Киеве будут выключать свет в домах, которые на одной линии с критическими объектами
Ситуація в Нікополі 01.12.2022 - місто постійно під обстрілами
Никополь в огне! Россияне накрывают город Градами и терроризируют частный сектор
Стоит ли праздновать Новый год во время войны
Стоит или нет? Уместно ли праздновать Новый год во время войны — рассказывают психологи

Видео
У Києві відключатимуть світло у всіх будинках: що відомо

Теперь на равных условиях: в Киеве будут выключать свет в домах, которые на одной линии с критическими объектами
0:04:21
Ситуація в Нікополі 01.12.2022 - місто постійно під обстрілами
Никополь в огне! Россияне накрывают город Градами и терроризируют частный сектор
0:05:59
Спсение семьи с Авдеевки
Не хотели выезжать, покидать собак и голубей: история спасения семьи из Авдеевки
Карта боевых действий в Украине
Актуальная карта боевых действий в Украине 1 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:05
Пункт несокрушимости
Со Starlink’ом: как работают Пункты несокрушимости в Украине
Імпорт електроенергії з ЄС: Герус про відновлення енергосистеми
Что влияет на восстановление энергосистемы и поможет ли Украине импорт электроэнергии из ЕС
У Києві встановлять головну ялинку країни: заява Кличка
Новогодней магии быть! Стало известно, какой будет елка в этом году в Киеве
0:11:51
Коли чекати новий масований ракетний удар: Наталя Гуменюк про підготовку росіян
Враг нагнетает ситуацию и истощает ПВО — Наталья Гуменюк о подготовке россиян к новому массированному удару
Центр готовності цивільних від фонду Притули: що це таке та як працюють
Мы должны быть готовы ко всему — Сергей Притула о работе центров готовности гражданских
Обстріл Білопілля сьогодні: окупанти зруйнували лікарню
Россияне убили ребенка и разрушили больницу — жестокий обстрел Сумской области
Больше видео
Що зміниться з 1 грудня 2022 року — пенсії, соціальні виплати, субсидія
Читать дальше
Пенсии, социальные выплаты, субсидия — что изменится для украинцев с 1 декабря
Стоит ли праздновать Новый год во время войны
Читать дальше
Стоит или нет? Уместно ли праздновать Новый год во время войны — рассказывают психологи

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь