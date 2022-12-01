Гендерные стереотипы укореняются? Как война меняет роль женщины в Украине и за границей

Полномасштабная война в Украине усилила традиционную гендерную стереотипизацию в нашем обществе и добавила домашнюю нагрузку на женщин.
Мужчин снова начали рисовать воинами-защитниками, а женщин — хранительницами семейного уюта. И эти представления не сломал даже тот факт, что в ВСУ служат более 50 000 украинок!
Издание Украинская правда. Жизнь разобралась, как изменилась роль украинских женщин во время войны.
В мае 2022 года структура ООН Женщины и организация CARE провели гендерный анализ, подтвердивший, что во время войны украинки чаще берут на себя ответственность за семью и становятся лидерами в общинах, ведь мужчины защищают страну от агрессора.
Женщинам приходится овладевать новыми профессиями и работать на нескольких работах одновременно, чтобы восстановить семейный доход в случае потери мужем “довоенной” позиции.
Кроме того, количество неоплачиваемой работы, легшей на плечи женщин, существенно возросло из-за закрытия школ, садиков и увеличенного спроса на волонтерство.
В долгосрочной перспективе надо понимать, что неработающие детские садики нам откликнутся потом снижением занятости женщин.
В долгосрочной перспективе надо понимать, что неработающие детские садики нам откликнутся потом снижением занятости женщин.
Со всеми последствиями, например, потеря квалификации, увеличение гендерного разрыва в оплате труда и тому подобное, — прогнозирует социолог Елена Стрельник.
Также украинки отмечают ухудшение доступа к медицинским услугам. Особенно это сказывается на беременных женщинах, матерях и тех, кто пережил гендерное насилие.
Женщины в зоне боевых действий испытывают больший страх гендерного насилия и голода.
По состоянию на 29 ноября, по данным ООН, только в Европе насчитывается почти 4,8 млн украинцев, получивших статус временной защиты за рубежом.
В целом количество граждан, выехавших из Украины с 24 февраля, достигло 11 млн. В основном речь идет о женщинах, детях и пожилых людях.
Независимый аналитический центр Cedos в своем исследовании охватил украинок, вынужденных выехать за границу из-за войны.
Опрос показал, что женщинам вне родной страны еще сложнее совмещать работу и уход за детьми. Ведь для того, чтобы выжить за границей, нужно работать, а детей, как правило, не на кого оставить.
Матерям необходимо одновременно искать ресурс заработка, образовательное учреждение для детей, самостоятельно принимать серьезные решения, адаптироваться к жизни на новом месте и т.д.
По результатам Национального исследования уязвимости населения к торговле людьми и эксплуатации в условиях войны, 39% украинцев готовы работать за границей с самыми плохими условиями в обмен на питание и жилье.
Потенциальной жертвой для трудовой эксплуатации может стать каждый второй украинец.
Потенциальной жертвой для трудовой эксплуатации может стать каждый второй украинец.
Однако есть и положительные случаи. Например, бывает так, что война способствует увеличению спроса на определенные профессии. Или украинки устраиваются по своей специализации на хорошо оплачиваемые европейские работы.
Однозначно спрогнозировать гендерную ситуацию в Украине в будущем довольно сложно, ведь одни социологи считают, что после войны мы увидим бум разводов, безработицы и усугубление бедности.
А другие предполагают увеличение статистики бракосочетаний, рождения детей и открытие новых профессиональных перспектив для украинцев.
Однако следует понимать, что война разрушила привычные для женщин и мужчин модели поведения. Нельзя быть только хранительницей или только воином.
Украинки, которые сейчас пробуют новые роли и находятся в другой культурной среде, однозначно меняются. Уже сейчас заметно, что молодые пары демонстрируют более прогрессивные взгляды на распределение ролей в семье.
Женщины долгое время боролись и продолжают вести бой за свои права. Однако общество очень часто не учитывает их потребности. Читай, как женщине выжить в мире, где вещи создавали для мужчин.
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