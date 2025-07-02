Для тебе Війна в Україні

Нова культура пам’яті: яким буде Національне військове меморіальне кладовище

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 02 Липня 2025, 15:15
національне військове меморіальне кладовище

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