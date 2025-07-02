Нова культура пам’яті: яким буде Національне військове меморіальне кладовище

Пережити досвід війни — це ще не все, що доведеться зробити нашому суспільству. Адже вивчити цей болючий урок боротьби за свою незалежність вдасться лише з впровадженням нової культури пам’яті своїх героїв. У цьому може допомогти створення проекту Національне військове меморіальне кладовище.

Проектну документацію будівництва першої черги комплексу в понад 260 гектарів в Гатненській громаді на Київщині вже було схвалено на експертизі державного підприємства Укрдержбудекспертиза.

Перші 6 тисяч місць готові для поховань

Як повідомляє Міністерство у справах ветеранів, згідно з висновками, усе відповідає державним будівельним нормам, стандартам і правилам, із дотриманням вимог щодо екологічності, міцності, надійності, довговічності й інклюзії.

На Національному військовому меморіальному кладовищі на Київщині вже підготували перші 6 тисяч місць для поховань.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, завершено будівництво першого пускового комплексу першої черги, а до поховань підготували 6 тисяч місць. Найближчим часом розпочнуться перші поховання.

Триває будівництво другого пускового комплексу. Завдання держави — створити належні умови, де кожен зможе віддати шану нашим героям, — наголосив прем’єр-міністр.

Як буде виглядати Національне військове меморіальне кладовище

Територія Національного військового меморіального кладовища як єдиного меморіального комплексу буде поділена на різні зони. Зокрема, центральна головна площа буде використовуватись для проведення церемоніальних та комеморативних заходів.

— На території Національного кладовища буде збудований музейний комплекс, і там будуть встановлені меморіальні таблички з іменами усіх без винятку героїв. І тих, хто буде похований на цьому кладовищі, і тих, хто вже спочиває на малій батьківщині, і тих, чий прах розвіяний над Дніпром, — сказав заступник директора Національного військового меморіального кладовища Ярослав Старущенко виданню ВВС Україна.

Меморіально-поховальна зона буде складатись з поля почесних поховань, колумбаріїв та крематорію. А просвітницька — з музейно-виставкового комплексу для проведення культурно-освітніх програм, або ж експонування виставок.

Також буде й наукова зона. У ній розмістять Центр дослідження російсько-української війни, що має стати простором для проведення наукової діяльності. А ось рекреаційна буде складатись із зелених насаджень, що матимуть назву дерева пам’яті, та зони для вшанування пам’яті родичами та близькими полеглих.

В адміністративно-господарській зоні буде розміщено адміністративні та допоміжні господарсько-технічні служби, які забезпечуватимуть функціонування меморіального комплексу. Крім того, для відвідувачів будуть доступні відкриті автостоянки.

Як розповів Ярослав Старущенко, перші поховання планують розпочати вже до кінця цього року.

Всі будуть поховані з військовими почестями. І їхні могили будуть уніфіковані. За такими принципами постали всесвітньо відомі військові цвинтарі, зокрема, Арлінгтонське кладовище, чи Флері-деван-Дуомон.

— Ми забираємо на себе весь “головний біль” родин та даємо їм змогу переживати втрату і не хвилюватися за те, що одного дня не буде кому доглянути могилу рідної людини, — додав Ярослав Старущенко.

Нова культура пам’яті: яким буде Національне військове меморіальне кладовище / 4 Фотографії

Церемонія прощання з військовими — остання можливість віддати шану та відзначити заслуги наших захисників. Звичаї прощання наповнюють особливим символізмом, а деякі з них є унікальними як для українського війська, так і для світу. Тому читай, як проходить прощання із загиблими воїнами у ЗСУ.

Фото: ДУ Національне військове меморіальне кладовище

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