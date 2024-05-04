Війна в Україні

Зі спаленим піаніно, смолоскипами та під музику. Як проходить прощання із загиблими воїнами у Збройних силах

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 04 Травня 2024, 19:00
прощання з військовими
Фото: Depositphotos

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