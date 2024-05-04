Со сожженным пианино, факелами и под музыку. Как проходит прощание с погибшими воинами в Вооруженных силах Украины

Церемония прощания с военными — последняя возможность отдать честь и отметить заслуги наших защитников. К этому делу относятся со всей ответственностью, как к возможности засвидетельствовать свою глубокую признательность и уважение.

Обычно прощания наполняют особым символизмом, а некоторые из них уникальны как для украинской армии, так и для мира. Платформа памяти Меморіал рассказала об особенностях церемонии прощания с украинскими героями в разных военных формированиях ВСУ.

С пролетом в небе и сожжением пианино — как прощаются с боевыми пилотами

Прощание с боевыми пилотами происходит на аэродроме авиационной части, в которой служил павший. Об этом рассказывает начальник службы по связям с общественностью 114-й бригады тактической авиации Роман Ющак.

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На прощание с военными собирается весь коллектив подразделения. Во время церемонии в небе появляется самолет того же типа, на котором летал погибший.

На пианино пишут позывной пилота и бортовой номер его самолета. Во время мелодии на память о погибшем пианино поджигают — в память о побратиме, который навсегда воссоединился с небом.

Сжигать пианино во время прощания с пилотами начали уже после начала полномасштабного вторжения. Впервые это произошло в августе 2023 года в память о военном летчике Владиславе Савельеве, который погиб во время выполнения задания в Донецкой области 2 июня 2023 года.

До начала вторжения по авиационным традициям был только пролет в небе. Но и большого количества случаев гибели пилотов не было. Когда Влад Савельев погиб, пианино сожгли в Харькове на площади, — говорит Роман Ющак.

Первым эту традицию позаимствовал у американских коллег во время обучения в странах НАТО украинский пилот Андрей Пильщиков, более известный как Джус.

Несколько недель спустя так же прощались уже и с самим Джусом. Он погиб 25 августа 2023 года в Житомирской области во время столкновения учебно-боевых самолетов.

Традиция сжигания пианино сложилась еще во времена Второй мировой войны. Скорее всего, обычай был начат в Королевских военно-воздушных силах Великобритании.

По одной из версий, один из британских пилотов по возвращении из задач играл побратимам на пианино. И когда он не вернулся, побратимы решили сыграть его любимую песню и сжечь музыкальный инструмент в память.

Сейчас так прощаются с павшими летчиками и в странах НАТО. А пролет самолета совершается и над кладбищем во время захоронения.

— Когда самолет пролетает над церемонией прощания, захватывает дух. Это символично для ребят, которые вместе с погибшим стояли в строю и защищали страну. Они понимают, насколько мощным является их вклад в победу, — говорит Роман Ющак.

Однако в целом традиции похорон в авиации такие же, как и в других войсках. Флаг из гроба передают родственникам павшего как символ государства, которое он оберегал. А при исполнении гимна раздаются холостые выстрелы салютной группы.

Прощание с военными на линии столкновения в батальоне Карпатська Січ

В 49-м отдельном штурмовом батальоне Карпатська Січ имени Олега Куцина с погибшими побратимами прощаются прямо на линии фронта.

Традиция возникла в мае 2022 года. Заместитель командира по вопросам морально-психологического обеспечения батальона Марьян Берездецкий объясняет, что в условиях интенсивных боевых действий погибших много, но поехать к побратимам на похороны просто нет возможности.

— Погиб воин на поле боя. Кто у него будет дома? Семья, которая фактически не знала, как он погиб, при каких условиях. За время войны мы все сроднились, мы как одна семья: те, с кем он был непосредственно в бою, спал бок о бок, общался. Эта семья очень важна, — говорит он.

По его словам, их подразделение — одно из немногих, организующих такие церемонии. Но от таких церемоний все чаще отказываются из-за сложной ситуации безопасности, ведь известны случаи поражения мест массового скопления военнослужащих во время похорон.

Однако заместитель командира добавляет, что такие церемонии мотивация для воюющих. Мысль, что побратимов хоронят как настоящих героев, прибавляет сил, ведь большинство воинов может погибнуть:

Мы видели ужас отправки тела, когда его в мешок бросили, погрузили и увезли. Нигде не достучались, чтобы как-то изменить, и решили, что не можем их так отпускать. Поэтому начали прощаться в рамках подразделения. Но мы всегда популяризируем это в других подразделениях, — говорит Марьян.

Также в батальоне Карпатська Січ павших военных называют “небесными”, отказываясь от бездушной советской терминологии “двухсотый”. Ведь для россиян погибшие — только цифры, а для украинцев — это личности, память которых никогда не пройдет.

Для прощания на линии столкновения договариваются с моргом, чтобы получить тело, а саму церемонию проводят под музыку. Теперь для этого есть песня — Українське сонце взійшло группы Kozak System. Ее выбрали сами бойцы.

Прощание с военными проходит без отпевания, пока у подразделения нет своего капеллана. Перед телом погибшего преклоняют колени побратимы, раздается лозунг “Герои не умирают!”. Затем дома воина хоронят по своим обычаям.

Марьян Берездецкий говорит, что многие бойцы заранее знают, как хотели бы быть похороненными, и передают свои пожелания родственникам. Он общается с военными о рисках гибели, о ценности и вечности, чтобы подготовить их ко всему.

— Есть много побратимов, которые имели бы за честь, если бы у них на похоронах звучала песня З золотим левиком на рукаві, посвященная дивизии СС Галичина. Мы ценим эту песню, потому что понимаем, что они тоже были борцами за свободу Украины. Часть воинов хочет быть похоронены как викинги, когда тело плывет по воде на плоту и его поджигают стрелой, — добавляет заместитель командира Карпатская Сечь.

Для героев, при жизни снискавших славу, в батальоне Карпатська Січ существует традиция погребения с саблями и при присутствии белого коня. По этому казацкому обычаю прощались с Олегом Куциным на позывной Кум, бывшим командиром батальона, погибшего 19 июня 2022 года в селе Вернополье Харьковской области.

Олег Куцин всегда чтил традиции казачества. Это было его желание. Он хотел быть похоронен как казак, — вспоминает Берездецкий.

Факелы, залпы и мечи — церемония прощания в бригаде Азов

Старший лейтенант Владислав Дутчак на позывной Доцент рассказывает о традициях чествования погибших в бригаде Азов, появившейся в августе 2014 года, когда в подразделении случились первые потери.

Обязательными атрибутами прощания с погибшими военными стали речь-реквием, чтение Молитвы украинского националиста и восклик: Погибшему герою украинской нации, трижды Слава! — Слава! Слава! Слава!

Впоследствии добавился оклик “Помним!” и ответ “Отомстим!”

Затем к этим элементам добавили факелы, почетный караул и залпы из автоматов. Особым церемониалом является День мертвых — ежегодная ночная мистерия чествования павших бойцов Азова. Впервые она прошла в 2015 году в день осеннего солнцестояния в селе Урзуф Донецкой области.

Сначала это был марш с факелами и залпом. Затем насыпали курган, установили мечи. Эта композиция символизирует доблесть погибших в бою воинов, их мечи теперь навсегда в земле, которую они защищали ценой своей жизни. Эта мистерия проводилась каждый год, — говорит Владислав Дутчак.

Во время мероприятия азовцы вспоминают всех побратимов, отдавших жизнь в борьбе за будущее Украины. Командир читает молитву украинского националиста. Затем хорунжий начинает процедуру перекликания погибших бойцов и поименно называет павших.

Объявляет позывной, боец поднимает щит, на котором написано псевдо, поджигает факел и отвечает: “В строю”.

— Это подчеркивает, что раз ты уже азовец, то смерть не может разлучить наше братство. Боец переходит к небесному Азову и там уже ждет всех остальных, — объясняет Дутчак.

Хорунжий также упоминает, при каких обстоятельствах азовец отдал свою жизнь. Боец со щитом провозглашает: “Помним!” В ответ строй кричит: “Мстим!”

В это время раздаются автоматные залпы, прожекторы рассекают тьму, полыхают факелы, что символизирует победу света над мраком.

На церемонии присутствуют также родственники погибших, потому что они тоже семья Азова. Семьями погибших занимается патронатная служба бригады, которая вместе с хорунжей службой берет на себя значительную часть организации похорон. Также хорунжая служба регулярно заменяет флаги на могилах павших азовцев.

С началом полномасштабного вторжения проведение ежегодного церемониала в традиционной форме стало невозможным, так что в прошлом году мистерии памяти в ограниченном формате проводились на местах дислокации Азова.

В Азове установлен церемониал, регулирующий военное захоронение. Он связан с вероисповеданием азовца.

— Если родновер, то, конечно, мы не будем приглашать священника. Если греко-католик, католик или протестант, то церемониал будет с капелланом. В общем, церемония стандартная: вручение семьи погибшего сложенного треугольником азовского флага и шеврона, чтение молитвы, — говорит Владислав Дутчак.

Мы также подробнее рассказывали об обрядах и традициях захоронения воинов в материале.

Фото: скриншоты с видео АЗОВ / YouTube

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