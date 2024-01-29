Привітання військовому з днем народження у віршах та прозі — приємні слова для захисника

У день народження кожна людина заслуговує на теплі слова та щирі побажання. Особливо це стосується тих, хто обрав шлях служіння своїй країні та захисту її суверенітету у найскладніші часи історії незалежної України. Привітання з днем народження військовому — це не просто формальність, а вияв поваги та вдячності за нелегку працю та відданість своїй справі. Адже військовослужбовці щоденно ризикують своїм життям, боронячи нашу країну від російської навали.

Тож привітання з днем народження військовому в прозі та віршах — це чудовий спосіб висловити найтепліші та найщиріші побажання важливій людині у цей особливий для неї день.

Привітання військовому з днем народження у віршах

Воїни, хлопці — ви стали до строю У час, коли ворог приліз із болота Не вдома сидіти, а йти лиш до бою Така вона, ваша солдатська робота! Ви стійте сміливо на варті Вкраїни Хай кулі та бомби всіх вас оминуть Хай завжди прицільно летять ваші міни А дрони із неба вам вказують путь! Пройдіть цей шлях — із честю, сміливо Й живими верніться до своєї хати Хай серце дружини знов буде щасливим А діточки повік не будуть воювати!

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Терпіння вам, щастя і мирного неба! Хай янгол за вами і день, і ніч стежить Ви стали на захист тоді, коли треба Бо окупанту наш край не належить! Ви — гордість країни, опора, й для вас Нема перешкод, й будь-що – не проблема Хай буде щасливим відміряний час А поети про подвиги створять поему!

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Бажаю тобі досягнень вагомих, Здоров’я і волі до бою сталевої А потім – вернутись до рідного дому Зберігши для нас мирне небо! Хай завжди щастить у коханні та дружбі, В родині хай завжди панує достаток Хай збудуться всі твої плани по службі, І завжди у всьому панує порядок!

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Привітання з днем народження військовому у прозі

Вітаю тебе з днем народження! Нехай цей рік стане для тебе роком неймовірних досягнень та щасливих змін. Бажаю тобі ніколи не втрачати віри в себе та завжди досягати поставлених цілей. Твоя сміливість та рішучість — приклад для нас усіх!

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У твій день народження бажаю тобі невичерпної енергії, стійкості та мирного неба над головою! Нехай кожна мить буде наповнена позитивом, а твій дух завжди залишається непереможним. Зі святом!

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Любий захиснику/люба захисниця, вітаю тебе з днем народження! У цей важливий для тебе день ти борониш нашу землю і я хочу висловити найщирішу вдячність і повагу за це. Бажаю тобі здоров’я, мужності, сили та віри у кожному бою. Нехай кожна зірка на небі веде тебе до перемоги та безпечного повернення додому. З днем народження!

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З днем народження! Нехай кожен твій день буде як яскравий промінь сонця, наповнений теплом, любов’ю та великими досягненнями. Ти — наша гордість і наша надія, і ми завжди будемо поруч, щоб підтримати та допомогти.

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У цей особливий день бажаю тобі незламності духу та справжнього щастя! Нехай кожен новий день дарує тобі натхнення для великих звершень, а твоя сміливість та відвага завжди будуть в пам’яті багатьох українців, чиї життя ти нині борониш. З днем народження, і повертайся живим(-ою)!

Головне фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха.

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