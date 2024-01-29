Привітання військовому з днем народження у віршах та прозі — приємні слова для захисника

У день народження кожна людина заслуговує на теплі слова та щирі побажання. Особливо це стосується тих, хто обрав шлях служіння своїй країні та захисту її суверенітету у найскладніші часи історії незалежної України. Привітання з днем народження військовому — це не просто формальність, а вияв поваги та вдячності за нелегку працю та відданість своїй справі. Адже військовослужбовці щоденно ризикують своїм життям, боронячи нашу країну від російської навали.
Тож привітання з днем народження військовому в прозі та віршах — це чудовий спосіб висловити найтепліші та найщиріші побажання важливій людині у цей особливий для неї день.
Воїни, хлопці — ви стали до строю
У час, коли ворог приліз із болота
Не вдома сидіти, а йти лиш до бою
Така вона, ваша солдатська робота!
Ви стійте сміливо на варті Вкраїни
Хай кулі та бомби всіх вас оминуть
Хай завжди прицільно летять ваші міни
А дрони із неба вам вказують путь!
Пройдіть цей шлях — із честю, сміливо
Й живими верніться до своєї хати
Хай серце дружини знов буде щасливим
А діточки повік не будуть воювати!
Воїни, хлопці — ви стали до строю
У час, коли ворог приліз із болота
Не вдома сидіти, а йти лиш до бою
Така вона, ваша солдатська робота!
Ви стійте сміливо на варті Вкраїни
Хай кулі та бомби всіх вас оминуть
Хай завжди прицільно летять ваші міни
А дрони із неба вам вказують путь!
Пройдіть цей шлях — із честю, сміливо
Й живими верніться до своєї хати
Хай серце дружини знов буде щасливим
А діточки повік не будуть воювати!
***
Терпіння вам, щастя і мирного неба!
Хай янгол за вами і день, і ніч стежить
Ви стали на захист тоді, коли треба
Бо окупанту наш край не належить!
Ви — гордість країни, опора, й для вас
Нема перешкод, й будь-що – не проблема
Хай буде щасливим відміряний час
А поети про подвиги створять поему!
Терпіння вам, щастя і мирного неба!
Хай янгол за вами і день, і ніч стежить
Ви стали на захист тоді, коли треба
Бо окупанту наш край не належить!
Ви — гордість країни, опора, й для вас
Нема перешкод, й будь-що – не проблема
Хай буде щасливим відміряний час
А поети про подвиги створять поему!
Бажаю тобі досягнень вагомих,
Здоров’я і волі до бою сталевої
А потім – вернутись до рідного дому
Зберігши для нас мирне небо!
Хай завжди щастить у коханні та дружбі,
В родині хай завжди панує достаток
Хай збудуться всі твої плани по службі,
І завжди у всьому панує порядок!
Бажаю тобі досягнень вагомих,
Здоров’я і волі до бою сталевої
А потім – вернутись до рідного дому
Зберігши для нас мирне небо!
Хай завжди щастить у коханні та дружбі,
В родині хай завжди панує достаток
Хай збудуться всі твої плани по службі,
І завжди у всьому панує порядок!
Вітаю тебе з днем народження! Нехай цей рік стане для тебе роком неймовірних досягнень та щасливих змін. Бажаю тобі ніколи не втрачати віри в себе та завжди досягати поставлених цілей. Твоя сміливість та рішучість — приклад для нас усіх!
У твій день народження бажаю тобі невичерпної енергії, стійкості та мирного неба над головою! Нехай кожна мить буде наповнена позитивом, а твій дух завжди залишається непереможним. Зі святом!
Любий захиснику/люба захисниця, вітаю тебе з днем народження! У цей важливий для тебе день ти борониш нашу землю і я хочу висловити найщирішу вдячність і повагу за це. Бажаю тобі здоров’я, мужності, сили та віри у кожному бою. Нехай кожна зірка на небі веде тебе до перемоги та безпечного повернення додому. З днем народження!
З днем народження! Нехай кожен твій день буде як яскравий промінь сонця, наповнений теплом, любов’ю та великими досягненнями. Ти — наша гордість і наша надія, і ми завжди будемо поруч, щоб підтримати та допомогти.
У цей особливий день бажаю тобі незламності духу та справжнього щастя! Нехай кожен новий день дарує тобі натхнення для великих звершень, а твоя сміливість та відвага завжди будуть в пам’яті багатьох українців, чиї життя ти нині борониш. З днем народження, і повертайся живим(-ою)!
Головне фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха.
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