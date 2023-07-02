Как подобрать берцы и что взять из гигиены? Что нужно женщине в армии и на передовой

Соблюдение гигиены на фронте очень сложный вопрос не только для женщин, но и для мужчин. Воды часто нет под рукой, поэтому стоит иметь при себе сухой шампунь и бокс с разными полезными вещами. Читай в нашем материале, как подобрать берцы, форму и что нужно женщине на передовой.

Как подобрать берцы и что нужно женщине на передовой

Подборкой полезных вещей для женщин на передовой поделилось SPRAVDI. Обо всех нюансах выбора формы, обуви и сбора средств гигиены читай подробнее дальше.

Соучредительница ОО Землячки Ксения Драганюк рассказала, чем отличается сбор на фронт для мужчин и женщин. В первую очередь — правильный подбор одежды и обуви. Часто женщинам дают мужскую форму или большую неудобную обувь или каску.

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Мужская форма не подходит женщинам. Из-за разной физиологии и строения тела такая форма создает дискомфорт. В Украине пока не утверждена женская форма, поэтому волонтеры отшивают и отправляют комплекты женщинам на заказ.

В бокс средств гигиены следует положить:

Крем увлажняющий. Бальзам для губ. Прокладки, тампоны (или менструальная чаша). Сухой душ. Сухой шампунь. Салфетки — влажные и сухие. Индивидуальные средства — линзы, таблетки и другое. Таблетки от молочницы и цистита.

Каски для мужчин и женщин не отличаются. Вопрос только в размере, она должна фиксироваться и не мешать военной. Каску следует подбирать по обхвату головы.

не отличаются. Вопрос только в размере, она должна фиксироваться и не мешать военной. Каску следует подбирать по обхвату головы. Подбор берцов несколько сложнее. Основная проблема состоит в том, что военторги не завозят обувь 35, 36, 37 размеров. То же происходит на складах в частях. Очень мало обуви маленького размера. Этот вопрос также закрывают волонтеры.

Полномасштабная война показала, с каким трудом сталкиваются женщины в армии. Раньше мы рассказывали, как изменились условия службы женщин в ВСУ и над чем еще предстоит работать.

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Фото: Ирина Рыбакова, 93 ОМБр Холодный Яр