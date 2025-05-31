Для тебя Война в Украине

Военный бренд по-украински: как армия ищет новых бойцов в цифровую эпоху

Мария Дзюба, редактор сайта 31 мая 2025, 18:00
Военный бренд по-украински: как армия ищет новых бойцов в цифровую эпоху
Фото Генеральный штаб ВСУ

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