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Військовий бренд по-українськи: як армія шукає нових бійців у цифрову епоху

Марія Дзюба, редакторка сайту 31 Травня 2025, 18:00
Військовий бренд по-українськи: як армія шукає нових бійців у цифрову епоху
Фото Генеральний штаб ЗСУ

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