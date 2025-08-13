Детский мир и Погоня: в Киеве хотят переименовать восемь станций метро

В Киеве есть вечное развлечение — станции метро. Их строят, ремонтируют, закрывают, спасают от затопления и… переименовывают! Сейчас снова хотят переименовать восемь станций столичного метро.

Что известно о переименовании станций метро и почему возникла такая идея, рассказываем в материале.

Переименование станций метро в Киеве: предложение

На сайте КМВА появилась петиция с предложением переименовать восемь станций метрополитена во избежание топонимической путаницы.

По мнению автора петиции Андрея Патлатюка, в настоящее время существует несоответствие названий станций реальному географическому расположению. Он предлагает изменить названия нескольких станций, чтобы гости и горожане не путались, а навигация по городу была более эффективной.

Берестейская — Грушки: это обосновано в соответствии с исторической местностью. Дарница — Детский мир: из-за расположения рядом модернистского памятника архитектуры, универмага Детский мир, известный ориентир среди местных. Название Дарница предлагают перенести на будущую станцию, которая будет строиться возле железнодорожного вокзала Дарница для устранения топонимической путаницы. Черниговская — Парк Киото: из-за расположения рядом одноименного парка. Лесная — Броварская: эта станция является конечной в направлении города Бровары, что обеспечит четкую навигацию для пассажиров. Минская — Погоня: изменение обеспечит сохранение белорусского контекста и почтит память о тех, кто сейчас защищает Украину. Также это придаст нового, положительного смысла названию. Площадь Минская хотят синхронно переименовать в Площадь Полка Погоня. Тараса Шевченко — Подольская: станция расположена на Подоле, а именем выдающегося украинца уже названо немало других важных мест и памятников. Красный хутор — Никольский лес: новое название устраняет советский оттенок, к тому же местность на 75% окружена лесом. Мостицкая — Беличское поле: название Беличское поле соответствует реальному расположению строящейся станции рядом с одноименной исторической местностью.

Киевский метрополитен в этом году также обновил свою карту. Что стоит знать киевлянам и гостям столицы о карте метро 2025 года, читай в нашем другом материале.

