Для тебя Новости

Детский мир и Погоня: в Киеве хотят переименовать восемь станций метро

Виктория Мельник, журналист сайта 13 августа 2025, 16:00
Переименование станций метро
Перейменування станцій метро у Києві Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь