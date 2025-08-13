Дитячий світ та Погоня: у Києві хочуть перейменувати вісім станцій метро

У Києві є вічна атракція — станції метро. Їх будують, ремонтують, закривають, рятують від затоплення і… перейменовують! Нині знову хочуть перейменувати вісім станцій столичного метро.

Що відомо про перейменування станцій метро та чому виникла така ідея, розповідаємо далі у матеріалі.

Перейменування станцій метро у Києві: пропозиція

На сайті КМВА зʼявилася петиція з пропозицією перейменувати вісім станцій метрополітену для уникнення топонімічної плутанини.

На думку автора петиції Андрія Патлатюка, наразі існує невідповідність назв станцій до реального географічного розташування. Тож він пропонує змінити назви кількох станцій, аби гості та містяни не плуталися, а навігація по місту була ефективнішою.

Берестейська — Грушки: це обґрунтовано відповідністю до історичної місцевості. Дарниця — Дитячий світ: через розташування поруч модерністської памʼятки архітектури, універмагу Дитячий світ, що є відомим орієнтиром серед місцевих. Натомість назву Дарниця пропонують перенести на майбутню станцію, яка будуватиметься біля залізничного вокзалу Дарниця для усунення топонімічної плутанини. Чернігівська — Парк Кіото: через розташування поруч однойменного парку. Лісова — Броварська: ця станція є кінцевою у напрямку на місто Бровари, що забезпечить чітку навігацію для пасажирів. Мінська — Погоня: зміна забезпечить збереження білоруського контексту та вшанує памʼять про тих, хто нині боронить Україну. Також це додасть нового, позитивного сенсу назві. Площу Мінську хочуть синхронно перейменувати в Площу Полку Погоня. Тараса Шевченка — Подільська: адже станція розташована на Подолі, а імʼям видатного українця вже названо чимало інших важливих місць та памʼяток. Червоний хутір — Микільський ліс: нова назва усуває радянський відтінок, до того ж місцевість на 75% оточена лісом. Мостицька — Біличе поле: назва Біличе поле відповідає реальному розташуванню станції, що будується, поруч з однойменною історичною місцевістю.

Київський метрополітен цього року також оновив свою карту. Що варто знати киянам та гостям столиці про карту метро 2025, читай в нашому іншому матеріалі.

