Вільний доступ до туалетів у метро — кияни підписали петицію

Київське метро використовують не лише для пересування містом, але і як повноцінне укриття. Проте столична підземка досі не надає вільного доступу до туалету пасажирам.

У зв’язку з цим на сайті КМДА зареєстрували петицію, у якій запропонували дозволити відвідування вбиралень у метрополітені. Вона набрала необхідну кількість підписів. Далі її має розглянути міська влада.

Відвідування вбиралень у метро Києва: нова петиція містян

Авторка петиції Дарина Якушко підкреслює, що Київський метрополітен — один із найважливіших видів транспорту для жителів та гостей. Щодня ним користуються тисячі пасажирів, але не мають доступ до вбиралень (єдине виключення — повітряні тривоги).

— Вбиральні є на всіх станціях, проте вони призначені лише для персоналу. До речі, присутні вони найчастіше при вході та в самих тунелях, — зауважує жителька Києва.

Неможливість користуватися вбиральнями створює серйозні незручності для пасажирів, особливо якщо врахувати пересадки або довгі переїзди між районами.

— Відсутність можливості скористатися туалетом у публічному просторі — це не лише порушення базових побутових потреб, а й питання гідності. Подібна практика давно змінена в більшості європейських міст, де туалети в метро є стандартом.

У петиції запропонували відкрити доступ до туалету на кожній станції метрополітену, забезпечити чистоту та обслуговування та, можливо, запровадити символічну плату за відвідування у розмірі 5-10 гривень.

