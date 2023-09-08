Сезон малины стартовал! В чем польза этой ягоды и как ее применяют в косметологии

Малина — одна из самых любимых ягод с детства. Мы прекрасно знаем о её лечебных свойствах — во время простуды и гриппа малина поможет справиться с температурой, воспалительными процессами в организме и общей слабостью. Но все ли это полезные свойства этой ягоды?

Мы собрали интересные факты о малине, способах её приготовления и потребления, о её лечебных, целебных и косметологических свойствах.

Польза малины

Малина богата микроэлементами и витаминами, которые укрепляют иммунную систему человека. Ягода эффективно борется с воспалительными процессами в организме и поможет в лечении хронических недугов дыхательных путей.

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К тому же, плоды и листья малины можно применять в косметологии — против акне и язв на коже.

Какие витамины и микроэлементы содержатся в малине?

Малина содержит много витамина С, благодаря которому укрепляет иммунитет, значительно улучшает цвет лица, помогает при проблемах желудочно-кишечного тракта.

Также ягода богата витамином А, витаминами группы B, РР, бета-ситостерином, поэтому способна помочь при проблемах с желудком, болезнях почек, гипертонии и малокровии.

Малина содержит и полезный природный сахар: фруктозу и глюкозу. Он нужен для питания нашего мозга, стимуляции его работы и улучшения функционирования сердечно-сосудистой системы.

Высокое содержание фолиевой кислоты, которой тоже богата малина, невероятно полезно для женщин: употребляя малину, можно улучшить свое репродуктивное здоровье.

Диетические свойства малины

Малина — невероятно диетическая ягода: содержит только 41 калорию на 100 г продукта.

Употребляя малину, можно не только улучшить свое общее состояние здоровья, повысить стойкость иммунитета, но и похудеть.

Косметологическое применение ягод и листьев растения

Не стоит забывать и о косметологических свойствах малины. Например, настой из цветов растения помогает при угрях или кожных заболеваниях. Масло настоя цветков малины применяют при укусах насекомых и реакциях на коже на эти укусы.

Листья малины обладают противовоспалительными, вяжущими, антитоксическими и кровоостанавливающими свойствами. Внутрь настой из листьев можно применять при болезнях органов дыхания, лихорадке, диарее, гастрите, при желудочных кровотечениях и геморрое, при чрезмерных менструациях и против сыпи на теле.

Наружно настой листьев применяют для полоскания при стоматите, фарингите и ангине.

Плоды малины и настои на плодах и цветах помогают сохранить упругость и ровный тон лица, избавляют от морщин и придают коже лица приятный и здоровый цвет.

К тому же, малина хорошо отбеливает кожу, настоями рекомендуют промывать жирную кожу и прыщи.

Как хранить малину?

Самый полезный рецепт употребления — просто есть свежую ягоду или замораживать ее без каких-либо добавок. Ты можешь морозить ягоды целыми, главное — хорошо просуши перед тем, как класть в морозилку.

Если ты любишь сладкую ягоду и не хочешь её морозить — попробуй перетереть малину с сахаром. Чтобы продлить её срок хранения, сахара необходимо добавлять на 200-300 граммов больше, чем ягод, и хранить в холодильнике.

Одна из главных особенностей этой ягоды — устойчивость к термической обработке, при которой она не теряет своих полезных свойств. Поэтому малину можно смело морозить (как целую, так и перетертую), варить, закрывать варенье и сиропы.

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