Квіти у губці: як доглядати, щоб стояли довго і не зав’яли

Останнім часом на свята на вулицях ніде яблуку впасти! Люди скуповують квіти, щоб порадувати одне одного у такі важкі часи. Крім звичних букетів часто дарують ще й композиції, які стоять у спеціальних зелених губках.

У матеріалі розповімо, скільки можуть простояти квіти у губці, як за ними доглядати і що ще потрібно знати, щоб максимально продовжити свіжість квіткової композиції.

Скільки стоять квіти у губці

Флористична губка має назву оазис для квітів. Завдяки цьому зеленому блоку з пінного матеріалу можна скласти композицію квітів. Вона чудово втримує воду, тому її вибирають і для квітів, які мають витримати довгу доставку.

У губці квіти можуть стояти довго, однак не настільки, якби стояли у вазі зі свіжою водою. Догляд за композиціями з губкою простий — потрібно лише вчасно доливати воду.

Найдовше у губках можуть стояти такі види квітів: хризантеми, троянди, діантуси, гіпсофіли, орхідеї, альстромерії, фрезії.

Найменше для губок підходять тюльпани, нарциси, гіацинти, конвалії та польові квіти.

Оптимальна тривалість життя квітів у губці — близько тижня. В окремих випадках квіти можуть простояти і місяць.

Однак продовжити життя квітів у композиції можна завдяки двом простим правилам — регулярно перевіряй кількість води та постав квіти у прохолодне місце без яскравого сонячного світла. Не можна витягувати квіти з губки. І краще прибирати гнилі чи підсохлі квітки та листя.

Як часто потрібно поливати квіти в губці

Перед створенням букета чи композиції флористи замочують губку у воді. Якщо букет був зібраний сьогодні чи вчора, оновлювати вологість губки не потрібно.

На третій день можна перевірити вологість. Натисни на губку пальцем і перевір, чи достатньо води вона виділяє. До того ж якщо квіти стоять у теплій чи сухій кімнаті, краще підтримувати вологість постійно.

Як поливати квіти у губці

Якщо верхній шар губки світлішає, і стає сухим, долий воду. Доливай воду поступово, по 20-50 мл. Доливай невелику кількість води через день. Губка має повністю вбирати воду.

Поливати губку можна за допомогою медичного шприца, якщо букет невеликий. Або ж використовувати лійку з тонким носиком. Важливо не залити коробку чи іншу місткість, якій стоїть губка.

Тож поливай оазис для квітів поступово, невеликими порціями води. Краще поливати його потроху з кожного боку, щоб усі квіти мали доступ до вологи.

Як оживити квіти у губці

Якщо квіти у флористичному оазисі вже зів’яли або близькі до цього, є кілька варіантів, що може їх врятувати.

Найперше правило — прибери квіти з підвіконня чи іншого місця, де прямі сонячні промені, жарко, чи є сухе повітря. Перевір, чи на губці немає слідів гниття, джерел плісняви, неприємного запаху.

Найкраще поставити їх на балконі, але там, де немає протягів. Перевір губку — якщо вона надто суха — долий води, якщо ж надміру волога — прибери зайву воду, яка могла накопичитися під губкою.

Можна змішати порошок для підживлення квітів, який продається у флористичних магазинах з водою, якою поливатимеш оазис.

Останній і найменш естетичний варіант — дістати квіти з губки, підрізати під косим кутом та прибрати зайве листя. Після цього квіти можна поставити у вазу з прохолодною водою та засобом для підживлення квітів або ж повернути в оазис.

Раніше ми розповідали, що робити, щоб троянди довше стояли.

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