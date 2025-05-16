Цветы в губке: как ухаживать, чтобы стояли долго и не завяли

В последнее время на праздники на улицах негде яблоку упасть! Люди скупают цветы, чтобы порадовать друг друга в такие трудные времена. Помимо привычных букетов часто дарят еще и композиции, стоящие в специальных зеленых губках.

В материале расскажем, сколько могут простоять цветы в губке, как за ними ухаживать и что еще нужно знать, чтобы максимально продлить свежесть цветочной композиции.

Сколько стоят цветы в губке

Флористическая губка называется оазис для цветов. Благодаря этому зеленому блоку из пенного материала можно составить композицию цветов. Она отлично удерживает воду, поэтому ее выбирают и для цветов, которые должны выдержать долгую доставку.

В губке цветы могут стоять долго, однако не настолько, если бы стояли в вазе со свежей водой. Уход за композициями с губкой прост — нужно лишь вовремя доливать воду.

Дольше всего в губках могут стоять следующие виды цветов: хризантемы, розы, диантусы, гипсофилы, орхидеи, альстромерии, фрезии.

Меньше всего для губок подходят тюльпаны, нарциссы, гиацинты, ландыши и полевые цветы.

Оптимальная продолжительность жизни цветов в губке — около недели. В отдельных случаях цветы могут простоять и месяц.

Однако продлить жизнь цветов в композиции можно благодаря двум простым правилам — регулярно проверяй количество воды и поставь цветы в прохладное место без яркого солнечного света. Нельзя вытаскивать цветы из губки. И лучше убирать гнилые или подсохшие цветки и листья.

Как часто нужно поливать цветы в губке

Перед созданием букета или композиции флористы замачивают губку в воде. Если букет собран сегодня или вчера, обновлять влажность губки не нужно.

На третий день можно проверить влажность. Нажми на губку пальцем и проверь, достаточно ли воды она выделяет. К тому же, если цветы стоят в теплой или сухой комнате, лучше поддерживать влажность постоянно.

Как поливать цветы в губке

Если верхний слой губки становится светлым и сухим, долей воду. Доливай воду постепенно, по 20-50 мл. Доливай небольшое количество воды через день. Губка должна полностью впитывать воду.

Поливать губку можно с помощью медицинского шприца, если букет небольшой. Или использовать лейку с тонким носиком. Важно не залить коробку или другую емкость, в которой стоит губка.

Так что поливай оазис для цветов постепенно, небольшими порциями воды. Лучше поливать его с каждой стороны, чтобы все цветы имели доступ к влаге.

Как оживить цветы в губке

Если цветы во флористическом оазисе уже увяли или близки к этому, есть несколько вариантов, которые могут их спасти.

Первое правило — убери цветы с подоконника или другого места, где прямые солнечные лучи, жарко, или сухой воздух. Проверь, нет ли на губке следов гниения, источников плесени, неприятного запаха.

Лучше всего поставить их на балконе, но там, где нет сквозняков. Проверь губку — если она слишком сухая — долей воды, если же излишне влажная — убери лишнюю воду, которая могла накопиться под губкой.

Можно смешать порошок для подкормки цветов, который продается во флористических магазинах с водой, которой будешь поливать оазис.

Последний и менее эстетический вариант — достать цветы из губки, подрезать под косым углом и убрать лишние листья. После этого цветы можно поставить в вазу с прохладной водой и средством для подкормки цветов или же вернуть в оазис.

Раньше мы рассказывали, что делать, чтобы розы дольше стояли.

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