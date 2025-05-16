Садоводство и огород

Цветы в губке: как ухаживать, чтобы стояли долго и не завяли

Анастасия Грубрина, журналист сайта 16 мая 2025, 11:30
цветы во флористической губке
Фото Unsplash
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