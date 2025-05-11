Садівництво та город

Як розмножити лаванду: прості способи з вирощення квітки Провансу

Леся Манзюк, редакторка сайту 11 Травня 2025, 08:30
Як розмножити лаванду
Фото Pixabay
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