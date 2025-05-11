Как размножить лаванду: простые способы по выращиванию цветка Прованса

Фото Pixabay Лаванда — кустовое растение, которое способно украсить участок не только красивыми соцветиями, но и уникальным ароматом. Это растение имеет насыщенное цветение голубого, фиолетового, розового или белого цвета. Цвет зависит от сорта и вида лаванды. Читай простые и эффективные способы размножения лаванды в домашних условиях и когда следует размножать лаванду — в нашем материале. Лаванда распространена в регионе Средиземного моря. В качестве окультуренного вида выращивается также в Японии, Австралии и Америке. Когда-то цветы лаванды имели устойчивую ассоциацию с французским Провансом, а сейчас их можно встретить на любом огородном или дачном участке в Украине. На украинских просторах растет как в диком состоянии, так и выращивается как эфиромасличное растение в Крыму, в частности, на южном побережье.Кусты лаванды широко культивируются в декоративных целях, а также для получения масла, используемого в парфюмерии и медицине. Цветущая лаванда — один из лучших медоносов. Выведено множество сортов лаванды, а также гибридов. Существует три вида лаванды (узколистная, широколистая и гибриды этих двух видов), а сортов в мире — более тридцати. Свойства лаванды Лаванда — ценное лекарственное растение в современной фитотерапии и ароматерапии. Лаванда оказывает антиоксидантное, противовоспалительное, болеутоляющее, спазмолитическое, заживляющее, а также седативное действие. Читать по теме Когда сеять астры на рассаду: рассказываем о сроках посева и методах ухода Читай про оптимальные сроки высева семян астры на рассаду и эффективные методы ухода за рассадой — в материале. Лечебное действие лаванды: нервная система: помогает при бессоннице, стрессе, нервных расстройствах, головной боли; пищеварительная система: помогает при затрудненном пищеварении, связанном с нервозностью, язве; дыхательная система: положительно влияет при простуде, астме; сердечно-сосудистая система: успокаивает приступы стенокардии; кожа: помогает улучшить заживление при прыщах, небольших ожогах, в том числе солнечных, экземах, ранах, псориазе, укусах насекомых; суставы и мышцы: помогает при растяжении, ушибе, ревматизме; противопаразитарная: помогает бороться с вшами, блохами, клещами, комарами, молью. Лаванду назначали еще в средневековье для лечения заболеваний нервной системы: эпилепсии и приступов мигрени. Лавандовые ванны были обычным явлением, их до сих пор рекомендуют из-за расслабляющего действия. Есть научные данные о том, что лавандовое масло может быть эффективным при лечении некоторых неврологических расстройств, таких как раздражительность, бессонница, гиперэмоциональность, тревожность. Unsplash Когда лучше размножать лаванду Кусты лаванды высаживаем в начале весны, когда уже нет заморозков, или в начале осени. Лаванда очень светолюбивое растение, поэтому участок с полутенью — не лучший вариант, поскольку обильного цветения мы так и не дождемся. Следует отдать предпочтение открытому солнечному участку с более сухой слабощелочной почвой. Не рекомендуется высаживать лаванду в низинах, где есть застой воды и в глинистый грунт. Корни лаванды не любят излишнюю влагу, от нее это растение быстро погибнет. Pexels Уход за лавандой: Не допускать, чтобы почва была слишком влажной. Регулярно разрыхлять почву. Удалять сорняки сразу же после появления. Проводить регулярные обрезки, от этого зависит пышность куста. Если зима малоснежная, нужно подготовить растение. В конце сезона кустики лаванды подрезают. Сверху грядку укрыть ветками (Хороший вариант — от хвойных деревьев). Как размножить лаванду Лаванду можно размножить семенами, отводками или черенкованием. Как размножить лаванду семенами Семена лаванды нуждаются в стратификации — без обработки холодом они не взойдут, причем влияние низких температур должно длиться достаточно долго. В зависимости от способа и сроков обработки, существуют два варианта выращивания лаванды из семян: Искусственная стратификация, выдержка в холоде перед посевом. Естественная стратификация, высевание под зиму для прохождения охлаждения в почве. Минимальный срок стратификации семян лаванды — 1,5 месяца. Если стратификация будет проходить дольше, это положительно скажется на количестве всходов и темпах прорастания. Для искусственной стратификации семена лаванды перемешивают с песком или субстратом, наполняют смесью контейнер, обвёртывают его пленкой или накрывают крышкой и охлаждают в течение 6-8 недель при температуре около +5С. Промораживать семена лаванды не стоит: достаточно поместить их в холодильник для стратификации. Можно посеять лаванду под зиму в конце октября, стараясь не слишком углублять семена в почву. Обязательно необходимо замульчировать грядку, чтобы защитить на зиму. Не стоит волноваться, если лаванда не взойдет ранней весной — первые ее всходы появятся в мае или начале июня, когда температура ночью будет значительно выше. Pexels Посев на рассаду Чтобы получить рассаду лаванды, семена высевают во второй половине февраля или первой половине марта. Лаванду принято высевать в большие ящики, раскладывая семена буквально по одному. Контейнеры наполнить грунтом и аккуратно разровнять его. Почву сверху увлажнить из пульверизатора. Семена лаванды посеять на расстоянии 1,5-2 см по одному в лунку. Прикрыть сверху 2-3 мм почвы. Сразу после посева контейнеры накрыть стеклом или пленкой. Условия прорастания семян Для лаванды необходимо обеспечить два главных фактора: яркое освещение; температуру от +15 до +21С. В течение всего периода до появления всходов нужно поддерживать легкую, но стабильную влажность почвы, аккуратно опрыскивая почву по утрам и проветривая “теплички”. Без постоянной, легкой влажности, достичь хороших всходов будет сложно. С другой стороны, переувлажнение очень опасно. В конце мая рассаду можно высаживать в сад. Зацветут кусты следующим летом. Второй вариант посева лаванды — осенью прямо в грунт. Однако такой метод подойдет только для южных областей. В холодном климате семена за зиму могут погибнуть. Как размножить лаванду черенкованием Лаванду можно размножать как зелеными, так и одревесневшими черенками. В первом случае нарезаются участки побегов, которые располагаются ближе к верхушкам, а во втором — ветви срезаются у основания. Зеленые черенки должны быть около 13 см и иметь 2-3 узла роста (утолщения, из которых растут пучки листьев). Для одревесневших, коричневых отрезков, достаточно длины 5 см. Черенки из прошлогодних побегов нужно замачивать перед посадкой в стимуляторе роста корня. Без этого они не прорастают. Обязательно срезают все листья, за исключением верхушки, после чего сажают черенки в подготовленные емкости. Нижний узел роста должен быть полностью погружен в субстрат (перегной и песок 2:1). Сверху обустраивают тепличку из полиэтилена. Поливают черенки по мере подсыхания почвы. Через 6 недель у рассады хорошо развивается корневая система и ее можно высаживать в сад на постоянное место. Размножение лаванды черенками: видео Как размножить лаванду черенками и делением куста Весной несколько крайних побегов укладывают в неглубокие лунки, проделанные вокруг растения, пришпиливают и присыпают землей. Ветви должны так располагаться, чтобы их половина была в земле, а остальная часть с листьями и цветами — на поверхности. В дальнейшем отвод регулярно поливают и окучивают. Отбрасывают укоренившиеся экземпляры не раньше, чем через год. Использовать деление куста, как метод размножения лаванды, не рекомендуется. Растение очень плохо реагирует на подобные манипуляции и может погибнуть. Полная инструкция по выращиванию лаванды: видео Выращивайте лаванду, окружайте себя прекрасным и вдыхайте ее успокаивающие ароматы. Если же вас интересует, как вырастить лимон из косточки — читайте наш материал об этом. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. 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