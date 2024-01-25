Как вырастить лимон из косточки: особенности ухода за цитрусовым деревом и основные лайфхаки

Лимонное дерево — уже не редкость среди домашних растений. Благодаря настойчивости профессиональных селекционеров и ловкости цветоводов, комнатный лимон можно найти в многочисленных домашних оранжереях и даже на подоконниках.

Комнатные цитрусовые не только украшают интерьер своим привлекательным внешним видом, но и радуют нас вкусными плодами. Как вырастить лимон из косточки и что для этого нужно — читай в материале.

Как вырастить лимон дома: особенности и когда будут первые плоды

В теплых странах, где климат благоприятен для выращивания лимона, он растет дико. Но в наших широтах условия для этих растений немного жестче. Однако и здесь, соблюдая определенные правила, ты можешь получить свои собственные лимоны всего за 4-5 лет.

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Главное — правильно ухаживать за растением.

Цитрусовое дерево вечнозеленое, требует много влаги и растет в тени. В помещении активно начинает расти в феврале-марте и прекращает — в ноябре. Лимон можно размножить разными способами:

из семян (используя косточку, добытую из плода);

вегетативно (через черенки, прививки или отводки).

Как вырастить лимон на подоконнике и какие семена для этого брать

Оптимально использовать только свежесобранные семена. Их нужно взять из созревших плодов без признаков заболеваний. Конечно, мы часто получаем лимоны из магазина, которые точно не являются свежесобранными.

После периода сушки или хранения при комнатной температуре семена теряют свою свежесть, но все же могут прорасти.

Чтобы гарантированно вырастить лимон дома, лучше подготовить значительное количество косточек. Из десятка семян обязательно появится несколько росточков.

Поэтому лучше высаживать много растений сразу. Не все они доживут до плодоношения в домашних условиях, некоторые ведь могут заболеть, другие — пострадают во время прививки.

Как вырастить лимонное дерево из косточки: инструкция

После просушки косточек дай им прорасти в земле под пленкой. После этого убери защитный слой, чтобы проростки привыкали к комнатным условиям. Создай умеренный полив, чтобы избежать переувлажнения и гнилья корней. В жаркую погоду полив проводят три раза в неделю, зимой убавляют до двух раз. Протирай листья цитрусовых от пыли еженедельно и регулярно опрыскивай водой. Регулярно пересаживай комнатный лимон в больший горшок ежегодно весной. Удобрения для цитрусовых нужно подбирать с микроэлементами цинка, бора, марганца (подкармливают растение раз в две недели). Для того чтобы лимон не превратился в густое дерево, нужно постоянно формировать крону. Удаляй центральный побег на расстоянии 20 см от земли. Чтобы ускорить плодоношение, можно использовать медную проволоку. Приложи ее на расстоянии 1-2 веточек от основания и свяжи так, чтобы проволока легко вдавливалась в кору. Это способствует образованию питательных веществ, стимулирующих образование плодных почек внутри лимона, выращенного из косточки. После полугода или года проволоку следует удалить, а травмированное место — перевязать полиэтиленовой лентой.

Раньше мы рассказывали, как вырастить мандарин из косточки.

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