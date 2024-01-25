Как вырастить лимон из косточки: особенности ухода за цитрусовым деревом и основные лайфхаки

Лимонное дерево — уже не редкость среди домашних растений. Благодаря настойчивости профессиональных селекционеров и ловкости цветоводов, комнатный лимон можно найти в многочисленных домашних оранжереях и даже на подоконниках.
Комнатные цитрусовые не только украшают интерьер своим привлекательным внешним видом, но и радуют нас вкусными плодами. Как вырастить лимон из косточки и что для этого нужно — читай в материале.
В теплых странах, где климат благоприятен для выращивания лимона, он растет дико. Но в наших широтах условия для этих растений немного жестче. Однако и здесь, соблюдая определенные правила, ты можешь получить свои собственные лимоны всего за 4-5 лет.
Главное — правильно ухаживать за растением.
Главное — правильно ухаживать за растением.
Цитрусовое дерево вечнозеленое, требует много влаги и растет в тени. В помещении активно начинает расти в феврале-марте и прекращает — в ноябре. Лимон можно размножить разными способами:
Оптимально использовать только свежесобранные семена. Их нужно взять из созревших плодов без признаков заболеваний. Конечно, мы часто получаем лимоны из магазина, которые точно не являются свежесобранными.
После периода сушки или хранения при комнатной температуре семена теряют свою свежесть, но все же могут прорасти.
Чтобы гарантированно вырастить лимон дома, лучше подготовить значительное количество косточек. Из десятка семян обязательно появится несколько росточков.
Чтобы гарантированно вырастить лимон дома, лучше подготовить значительное количество косточек. Из десятка семян обязательно появится несколько росточков.
Поэтому лучше высаживать много растений сразу. Не все они доживут до плодоношения в домашних условиях, некоторые ведь могут заболеть, другие — пострадают во время прививки.
Раньше мы рассказывали, как вырастить мандарин из косточки.
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