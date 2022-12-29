Цитрусовый с привкусом праздника: простые советы, которые помогут вырастить мандарин из косточки в домашних условиях

Только успела первая снежинка спуститься с неба, так в воздухе вместе с морозной свежестью ощущается тонкий аромат мандаринов.

Трудно найти человека, который не любит забрать домой килограмм, а может и больше, чтобы целый вечер наслаждаться сочным вкусом цитрусовых с привкусом праздника.

Однако некоторые могут и не захотеть выходить из дома. Это и не удивительно в такую пасмурную погоду. И этих особых плодов тропического дерева все же хочется.

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Было бы здорово, если бы они росли прямо в доме. Думаешь, это невозможно? Попробуй посадить собственноручно косточки мандарина и проверь, работают ли советы, чтобы вырастить целое мандариновое дерево.

Как вырастить мандарин из косточки

Прежде всего, нужно позаботиться о важном элементе нашего замысла — косточки. Их необходимо собрать, промыть и высушить с помощью бумажного полотенца.

После этого следует положить их в герметичный контейнер, чтобы сохранить в процессе высадки. Это советуют делать весной, или в начале лета. Однако если ты не хочешь ждать, можешь попробовать сделать это прямо сейчас, но результат не гарантирован.

Поэтому, когда придет время высаживать косточку, нужно подготовить горшок глубиной десять сантиметров и наполнить его влажной почвой. Затем погрузить в землю одно семя и полить его.

После этого следует поставить горшок в пенопластовый ящик, или же теплицу. Помещение, где будет расти мандарин, должно быть хорошо освещено. Однако важно следить, чтобы на самое растение не попадали прямые солнечные лучи.

Далее необходимо только следить за регулярным поливом будущего деревца. Когда росток станет около 15 сантиметров в высоту, его можно будет пересадить в больший горшок.

Приблизительно через четыре года может появиться первый урожай мандаринов. О готовности дерева делиться плодами известит его душистый запах.

Кроме того, всегда можно попробовать что-нибудь новое, например, создать огород у себя на балконе, или даже на окне. Читай, какую зелень лучше выбрать и как ее посадить.

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