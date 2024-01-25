Як виростити лимон із кісточки: особливості догляду за цитрусовим деревом та основні лайфхаки

Лимонне дерево вже не є рідкістю серед домашніх рослин. Завдяки наполегливості професійних селекціонерів і вправності квітникарів, кімнатний лимон можна знайти в численних домашніх оранжереях і навіть на підвіконнях.
Кімнатні цитрусові не лише прикрашають інтер’єр своїм привабливим зовнішнім виглядом, але також тішать нас смачними плодами. Як виростити лимон з кісточки та що для цього потрібно — читай в матеріалі.
В теплих країнах, де клімат сприятливий для вирощування лимона, він росте дико. Але в наших широтах умови для цих рослин трошки жорсткіші.
Однак і тут, дотримуючись певних правил, ти можеш отримати власні лимони всього за 4-5 років. Головне — правильно доглядати за рослиною.
Однак і тут, дотримуючись певних правил, ти можеш отримати власні лимони всього за 4-5 років. Головне — правильно доглядати за рослиною.
Цитрусове дерево є вічнозеленим, вимагає багато вологи й росте в тіні. У приміщенні активно починає рости в лютому-березні й припиняє — в листопаді. Лимон можна розмножити різними способами:
Оптимально використовувати щойно зібране насіння. Його треба взяти з дозрілих плодів без ознак захворювань. Звичайно, ми часто отримуємо лимони з магазину, які точно не є свіжозібраними.
Після періоду сушіння або зберігання при кімнатній температурі, насіння втрачає свою свіжість, але все ж може прорости.
Після періоду сушіння або зберігання при кімнатній температурі, насіння втрачає свою свіжість, але все ж може прорости.
Щоб гарантовано виростити лимон вдома, краще підготувати значну кількість кісточок. З десятка насінин обов’язково з’явиться кілька росточків.
Тому краще висаджувати багато рослин відразу. Не всі вони доживуть до плодоношення в домашніх умовах, адже деякі можуть захворіти, інші постраждають під час щеплення.
Раніше ми розповідали, як виростити мандарин з кісточки.
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