Як виростити лимон із кісточки: особливості догляду за цитрусовим деревом та основні лайфхаки

Лимонне дерево вже не є рідкістю серед домашніх рослин. Завдяки наполегливості професійних селекціонерів і вправності квітникарів, кімнатний лимон можна знайти в численних домашніх оранжереях і навіть на підвіконнях.

Кімнатні цитрусові не лише прикрашають інтер’єр своїм привабливим зовнішнім виглядом, але також тішать нас смачними плодами. Як виростити лимон з кісточки та що для цього потрібно — читай в матеріалі.

Як виростити лимон вдома: особливості та коли будуть перші плоди

В теплих країнах, де клімат сприятливий для вирощування лимона, він росте дико. Але в наших широтах умови для цих рослин трошки жорсткіші.

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Однак і тут, дотримуючись певних правил, ти можеш отримати власні лимони всього за 4-5 років. Головне — правильно доглядати за рослиною.

Цитрусове дерево є вічнозеленим, вимагає багато вологи й росте в тіні. У приміщенні активно починає рости в лютому-березні й припиняє — в листопаді. Лимон можна розмножити різними способами:

з насіння (використовуючи кісточку, видобуту з плоду);

вегетативно (через живці, щеплення або відводки).

Як виростити лимон на підвіконні та яке насіння для цього брати

Оптимально використовувати щойно зібране насіння. Його треба взяти з дозрілих плодів без ознак захворювань. Звичайно, ми часто отримуємо лимони з магазину, які точно не є свіжозібраними.

Після періоду сушіння або зберігання при кімнатній температурі, насіння втрачає свою свіжість, але все ж може прорости.

Щоб гарантовано виростити лимон вдома, краще підготувати значну кількість кісточок. З десятка насінин обов’язково з’явиться кілька росточків.

Тому краще висаджувати багато рослин відразу. Не всі вони доживуть до плодоношення в домашніх умовах, адже деякі можуть захворіти, інші постраждають під час щеплення.

Як виростити лимонне дерево з кісточки: інструкція

Після просушування кісточок дай їм прорости в землі під плівкою. Після цього прибери захисний шар, аби проростки звикали до кімнатних умов. Створи помірний полив, щоб уникнути перезволоження та гнилого коріння. У спекотну погоду полив проводять три рази на тиждень, взимку зменшують до двох разів. Протирай листя цитрусових від пилу щотижня та регулярно обприскуй водою. Регулярно пересаджуй кімнатний лимон в більший горщик щороку навесні. Добрива для цитрусових потрібно підбирати з мікроелементами цинку, бору, марганцю (підживлюють рослину раз на два тижні). Для того аби лимон не перетворився на густе дерево, потрібно постійно формувати крону. Видаляй центральний пагін на відстані 20 см від землі. Щоб прискорити плодоношення, можна використовувати мідний дріт. Приклади його на відстані 1-2 гілочок від основи й зв’яжи так, щоб дріт легко вдавлювався в кору. Це сприяє утворенню поживних речовин, які стимулюють утворення плодових бруньок всередині лимона, вирощеного з кісточки. Після півроку або року дріт слід видалити, а травмоване місце перев’язати поліетиленовою стрічкою.

Раніше ми розповідали, як виростити мандарин з кісточки.

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