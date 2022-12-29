Їжа та рецепти

Цитрусовий з присмаком свята: прості поради, що допоможуть виростити мандарин з кісточки в домашніх умовах

Даніела Долотова, редакторка сайту 29 Грудня 2022, 11:00
Як виростити мандарин з кісточки
Фото: Unsplash, Pexels

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