Цитрусовий з присмаком свята: прості поради, що допоможуть виростити мандарин з кісточки в домашніх умовах

Лише встигла перша сніжинка спуститись з неба, так у повітрі разом із морозною свіжістю відчувається тонкий аромат мандаринів.

Важко знайти людину, яка не любить забрати додому кілограм, а може й більше, щоб цілий вечір насолоджуватись соковитим смаком цитрусових з присмаком свята.

Однак дехто може й не захотіти виходити з домівки. Це й не дивно у таку хмарну погоду. Та цих особливих плодів тропічного дерева все ж таки хочеться.

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Було б чудово, якби вони росли просто вдома. Думаєш, це неможливо? Спробуй посадити власноруч кісточки мандарина і перевір, чи працюють поради, щоб виростити ціле мандаринове дерево.

Як виростити мандарин з кісточки

Насамперед потрібно подбати про важливий елемент нашого задуму — кісточки. Їх необхідно зібрати, промити та висушити за допомогою паперового рушника.

Після цього варто покласти їх у герметичний контейнер, щоб зберегти до процесу висадки. Це радять робити навесні, або ж на початку літа. Однак якщо ти не хочеш чекати, то можеш спробувати зробити це просто зараз, та результат не гарантований.

Тож коли настане час висаджувати кісточку, потрібно підготувати горщик глибиною десять сантиметрів та наповнити його вологим ґрунтом. Потім занурити у землю одну насінину і полити її.

Після цього варто поставити горщик у пінопластовий ящик, або ж теплицю. Приміщення, де буде рости мандарин, має бути добре освітленим. Проте важливо слідкувати, щоб на саму рослину не потрапляли прямі сонячні промені.

Далі необхідно лише слідкувати за регулярним поливом майбутнього деревця. Коли пагін стане близько 15 сантиметрів у висоту, його можна буде пересадити у більший вазон.

Приблизно за чотири роки може з’явитись перший врожай мандаринів. Про готовність дерева ділитись плодами сповістить його запашний цвіт.

Крім того, завжди можна спробувати щось нове, наприклад, створити город у себе на балконі, або навіть на вікні. Читай, яку краще зелень вибрати та як її посадити.

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