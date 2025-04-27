Щитівка: як позбутися небезпечного шкідника

Серед комах-шкідників у щитівок — особливе місце. Вже з їхньої назви ясно, що вони мають щит — спеціальний покрив на тілі, який робить їх майже невразливими для більшості препаратів. Тому вивести шкідників з рослин виявляється непростою справою. Про те, як ефективно боротися зі щитівкою — читай у матеріалі.

Щитівка — хто це та звідки береться на рослинах

Комаха паразитує на кімнатних й садових рослинах, висмоктуючи з них сік. Любить яблуні, а на підвіконні окупує фікуси, орхідеї, олеандри тощо.

Заразити кімнатні квіти, на жаль, доволі просто: щитівки можуть опинитися в зараженій землі або потрапити через садовий інструмент. Трапляється, що шкідники потрапляють додому з новою рослиною з магазину.

Помітити щитівок одразу вкрай складно, вони зовсім крихітні — лише кілька міліметрів, а дорослі особини ще й нерухомі й більше нагадують частинки дрібного сміття, що пристають до листя, стебла або кори рослини.

Щиток комахи складається з воскоподібних виділень і оболонок личинок. Він дуже щільний та надійно захищає від зовнішнього середовища. Загалом у природі налічують понад 2400 видів щитівок, найбільш поширені у наших широтах близько 50.

Як зрозуміти, що рослини заражені щитівкою

Личинок (вони рухливі) можна виявити на стеблі, стовбурі та з тильного боку листя. Якщо шкідників дуже багато, то на кущі з’являється наліт із їхніх тіл. Рослина жовтіє, листя відмирає, стебла засихають.

Здогадатися про зараження щитівками можна і за липким нальотом, який вони виділяють. На ньому поселяється чорний сажистий грибок, який також шкодить рослині.

Боротися зі шкідниками можна, використовуючи механічний метод, народні засоби та перевірені інсектициди.

Як позбутися щитівки промиванням

Якщо комах на кущі не так вже багато, то можна добре промити їх під теплим душем (45 градусів), а потім дорослих щитівок, які все ще лишилися на рослині, прибрати ватним тампоном, змоченим у спирті, або старою зубною щіткою.

Повторно оглянути рослину потрібно через півтора тижня. Якщо щитівки знову там, краще промити та обробити будь-яким народним засобом. За два тижні повторити ретельний огляд.

Як боротися зі щитівкою: народні засоби

Серед народних засобів боротьби зі щитівкою найпопулярнішими довгі роки лишаються розчини на основі перцю, часнику, цибулинного лушпиння та олії.

Як позбутися щитівки розчином від шкідників Перцівка: 50 грамів свіжого пекучого перцю змішуємо з 2 склянками води й кип’ятимо, після чого даємо настоятися добу. Проціджену рідину змішуємо з милом та обробляємо рослину від щитівки.

Як боротися часниковою настоянкою: товчемо 5 зубчиків часнику, додаємо 1 склянку води й даємо настоятися в темному приміщенні кілька годин. Проціджуємо та обприскуємо заражені щитівкою рослини (попередньо промиваючи їх під душем).

Як знищити щитівку масляною сумішшю: змішуємо склянку води з 10 грамами мила і 20 мл соняшникової олії. Накриваємо землю під рослиною поліетиленовою плівкою, обробляємо стебла та листя, і змиваємо через шість годин. За тиждень повторюємо обробку.

Як позбутися щитівки настоянкою лушпиння цибулі: беремо жменю лушпиння і запарюємо його в одному літрі окропу. Настоюємо протягом доби, проціджуємо та обприскуємо заражені щитівкою рослини.

Чим можна знищити щитівку

Позбутися щитівки можна доволі ефективними для боротьби хімічними засобами — інсектицидами. Особливо, якщо уражено одночасно багато рослин. Однак:

На дорослих комах хімікати слабо діють, вони захищені панциром. Ними на 100% можна знищити лише молодих комах та яйця щитівки.

Тому ідеально поєднувати різні процедури: промивати рослини (якщо йдеться про кімнатні) та обробити їх інсектицидами. Серед препаратів варто звернути увагу на такі:

Фітоверм

Банкол

Актеллік

Актара

Конфідор

Моспілан.

Ці препарати доволі токсичні для щитівок, але не шкідливі для людини, зазвичай вони діють протягом двох-трьох діб.

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Фото щитівки Wikipedia.

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