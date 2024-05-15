Борошнистий червець: як позбутися шкідника. Хитрощі досвідчених цвітоводів

Білі, зовні схожі на борошнисті грудочки, комахи можуть завдати чимало лиха і квітковим, й тепличним рослинам. Одягнені у воскову броню паразити важко піддаються впливу навіть хімікатів. Але шанс на перемогу все одно є. Як позбутися борошнистого червця в домашніх умовах — читай у нашому матеріалі.
Борошнистий червець — вкрита білим пухнастим нальотом комаха, яка в теплицях, зимових садах і на кімнатних квітах почувається вкрай добре. Та от рослинам та розсаді, на яких оселяється цей непроханий гість, стає дедалі гірше. Шкідник виснажує листя та стебла, що призводить до усихання рослини.
Там, де є борошнистий червець, ти помітиш й грибок чорна сажка, який має вигляд чорного нальоту на листках та пагонах рослини. Це характерна прикмета життєдіяльності шкідника.
Там, де є борошнистий червець, ти помітиш й грибок чорна сажка, який має вигляд чорного нальоту на листках та пагонах рослини. Це характерна прикмета життєдіяльності шкідника.
Якщо ти виявив (-ла) комах, коли вони не встигли утворити велику колонію, їх небагато, є шанс, що допоможуть щадні методи. Але вдаватися до них доведеться доволі часто, одразу червець точно не здасться.
Можеш обробити рослину настоянкою з цитрусових: свіжі шкірки від апельсинів, мандаринів і лимонів (1 склянка) залий на добу водою, дай настоятися в темному місці, проціди.
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Процедури обробки рослин повторюй через день щонайменше протягом тижня, так ти зменшиш число особин червця, які заразили рослину.
Ізолюй заражену червцем рослину від решти рослин, адже паразит швидко опановує нові простори.
Ізолюй заражену червцем рослину від решти рослин, адже паразит швидко опановує нові простори.
Якщо червець все ж перемагає, час пустити в дію “важку артилерію”: хімічні препарати від шкідника. Оброби рослину одним з інсектицидів:
Слідкуй, щоб препарат не потрапив на відкриті ділянки шкіри та на слизову.
Обробку проводь кілька разів, щоб знищити й личинок, які з’являться: на жаль, яйця шкідників (як і дорослі особини), вкриті восковим нальотом та дещо захищені від дії препаратів. Саме цим пояснюється великий ризик рецидивів зараження. А от личинки шкідників чутливі до хімії.
Є іще одна хитрість, яка дозволить позбутися борошнистого червця: не обприскати рослину, а полити її розчином препарату Актара (6-10 г / 10 л).
Поступово переходячи з ґрунту в рослину, препарат на 60-80 днів захистить її.
Поступово переходячи з ґрунту в рослину, препарат на 60-80 днів захистить її.
Такий тривалий період захисту дуже важливий, адже життєвий цикл червця становить 80-120 днів, а період захисної дії більшості системних препаратів не перевищує 14 діб, тому обробки доводиться повторювати.
Паралельно можна проводити обприскування іншим контактним препаратом. Чому?
Червці дуже швидко набувають імунітету до активних речовин препаратів, тож пристосованого до одного хімікату шкідника знищити ще важче.
Червці дуже швидко набувають імунітету до активних речовин препаратів, тож пристосованого до одного хімікату шкідника знищити ще важче.
Удачі тобі в боротьбі з борошнистим червцем до остаточної перемоги!
Раніше ми писали, які бувають хвороби кімнатних рослин і чим їх лікувати.
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