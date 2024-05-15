Борошнистий червець: як позбутися шкідника. Хитрощі досвідчених цвітоводів

Білі, зовні схожі на борошнисті грудочки, комахи можуть завдати чимало лиха і квітковим, й тепличним рослинам. Одягнені у воскову броню паразити важко піддаються впливу навіть хімікатів. Але шанс на перемогу все одно є. Як позбутися борошнистого червця в домашніх умовах — читай у нашому матеріалі.

Хто такий борошнистий червець і як він шкодить рослинам

Борошнистий червець — вкрита білим пухнастим нальотом комаха, яка в теплицях, зимових садах і на кімнатних квітах почувається вкрай добре. Та от рослинам та розсаді, на яких оселяється цей непроханий гість, стає дедалі гірше. Шкідник виснажує листя та стебла, що призводить до усихання рослини.

Там, де є борошнистий червець, ти помітиш й грибок чорна сажка, який має вигляд чорного нальоту на листках та пагонах рослини. Це характерна прикмета життєдіяльності шкідника.

Як позбутися борошнистого червця при несильному ураженні

Якщо ти виявив (-ла) комах, коли вони не встигли утворити велику колонію, їх небагато, є шанс, що допоможуть щадні методи. Але вдаватися до них доведеться доволі часто, одразу червець точно не здасться.

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Протри листя та гілочки ватним тампоном, змоченим горілкою або розведеним спиртом. Ретельно промий рослину у ванній, зроби їй повноцінний прохолодний душ, закривши ґрунт поліетиленовою плівкою. Промий рослину за допомогою тампона, змоченого в розчині господарського мила: 1 чайна ложка тертого мила на 1 літр окропу. Можна додати в розчин 10 мл спирту. Перед застосуванням охолоди до кімнатної температури. Оброби рослину розчином з часнику: п’ять часточок часнику пропустити через прес, залий окропом і залиш на ніч, а вранці проціди й оброби рослини. Промий листя та стебла відваром календули: 100 г сухої трави календули завари на водяній бані, тримай 10 хвилин, розчин охолоди, процідити. Можеш обробити рослину настоянкою з цитрусових: свіжі шкірки від апельсинів, мандаринів і лимонів (1 склянка) залий на добу водою, дай настоятися в темному місці, проціди.

Процедури обробки рослин повторюй через день щонайменше протягом тижня, так ти зменшиш число особин червця, які заразили рослину.

Ізолюй заражену червцем рослину від решти рослин, адже паразит швидко опановує нові простори.

Що робити, якщо борошнистий червець сильно вразив рослину

Якщо червець все ж перемагає, час пустити в дію “важку артилерію”: хімічні препарати від шкідника. Оброби рослину одним з інсектицидів:

Актара;

Ателлік;

Біотлін;

Моспілан;

Фітоверм.

Слідкуй, щоб препарат не потрапив на відкриті ділянки шкіри та на слизову.

Обробку проводь кілька разів, щоб знищити й личинок, які з’являться: на жаль, яйця шкідників (як і дорослі особини), вкриті восковим нальотом та дещо захищені від дії препаратів. Саме цим пояснюється великий ризик рецидивів зараження. А от личинки шкідників чутливі до хімії.

Невеличкі хитрощі, як позбутися шкідника

Є іще одна хитрість, яка дозволить позбутися борошнистого червця: не обприскати рослину, а полити її розчином препарату Актара (6-10 г / 10 л).

Поступово переходячи з ґрунту в рослину, препарат на 60-80 днів захистить її.

Такий тривалий період захисту дуже важливий, адже життєвий цикл червця становить 80-120 днів, а період захисної дії більшості системних препаратів не перевищує 14 діб, тому обробки доводиться повторювати.

Паралельно можна проводити обприскування іншим контактним препаратом. Чому?

Червці дуже швидко набувають імунітету до активних речовин препаратів, тож пристосованого до одного хімікату шкідника знищити ще важче.

Удачі тобі в боротьбі з борошнистим червцем до остаточної перемоги!

Раніше ми писали, які бувають хвороби кімнатних рослин і чим їх лікувати.

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