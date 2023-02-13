Лілія миру чи зміїна рослина? Які кімнатні рослини можуть позбавити будинок від цвілі і конденсату

В українській культурі вміння зробити власний дім затишним надзвичайно цінувалось. А як інакше, якщо ми дійсно любимо свої домівки та рідну землю?

Також ні для кого не секрет, що засаджувати всі можливі місцини корисними рослинами, теж для нас не просто звичка. Це вже радше певна особливість культури.

Тож чому не поєднати ці два аспекти нашого життя? Можна відійти від традиційного вирощування цибулі на підвіконні та трендового авокадо, а посадити просто красиву та не менш корисну рослину.

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Експертка з садівництва Анджела Слейтер поділилась з популярним британським онлайн-виданням Daily Express, які кімнатні рослини можуть допомогти позбутися від цвілі й конденсату в будинку. А їхній чарівний вигляд допоможе зробити оселю більш затишною.

Лілія миру

Ми всі прагнемо принести мир у наш дім. А поки боремось, то можна садити ще й квіти. Це теж ніколи не завадить.

Лілія миру досить популярна кімнатна рослина серед покупців. Вона любить тінь та добре росте, коли у приміщенні високий рівень вологості. Тому найкраще її ставити у місцях, де може з’явитись цвіль.

Рослина буде вбирати вологу через листя, а тому зможе побороти всю шкоду від цвілі. Крім того, вона також може видаляти токсини з повітря.

Англійський плющ

Про англійський плющ почути можна здебільшого у рекламі сиропів від кашлю. Однак найкраще його застосовувати у побуті й просто прикрашати ванну ним кімнату чи кухню, де може бути надмірний рівень вологи.

А ось поливати його не потрібно надмірно, оскільки сирий компост рослина не дуже полюбляє.

Також дослідження показали, що плющ ефективно видаляє бензол, трихлоретилен і формальдегід, які можуть міститися в повітрі.

Пальма

Ми звикли бачити пальми на фото з теплих країв. Однак, коли до подорожей поки немає справи, завжди можна зробити затишним місце вдома.

Екзотичне листя пальми може допомогти не лише прикрашати кімнати, але й боротись зі цвіллю, оскільки здатні поглинати вологу. А також рослина здатна фільтрувати велику кількість формальдегіду та інших поширених забруднювачів.

Зміїна рослина (тещин язик)

Про цю рослину вже багато хто міг чути, або навіть має вдома. Та важливо знати, що вона може чудово видаляти конденсат.

Найкраще росте зміїна рослина у яскравому світлі та за умови, якщо у приміщенні тепла температура. Тож за таких умов її можна ставити у ванній, а вона своєю чергою допоможе побороти цвіль та токсини, що можуть міститись у повітрі.

Утім кожна рослина має свої особливості, на які першочергово потрібно орієнтуватись. Тому читай кілька загальних порад, як доглядати за кімнатними рослинами.

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