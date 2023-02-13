Лилия мира или змеиное растение? Какие комнатные растения могут избавить дом от плесени и конденсата

В украинской культуре умение сделать собственный дом уютным очень ценилось. А как иначе, если мы действительно любим свои дома и родную землю?

Также ни для кого не секрет, что засаживать все возможные места полезными растениями, тоже для нас не просто привычка. Это уже скорее определенная особенность культуры.

Так почему же не соединить эти два аспекта нашей жизни? Можно отойти от традиционного выращивания лука на подоконнике и трендового авокадо, а посадить просто красивое и не менее полезное растение.

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Эксперт из садоводства Анджела Слейтер поделилась с популярным британским онлайн-изданием Daily Express, какие комнатные растения могут помочь избавиться от плесени и конденсата в доме. А их волшебный вид поможет сделать дом более уютным.

Лилия мира

Мы все стремимся принести мир в наш дом. А пока боремся, то можно садить еще и цветы. Это тоже никогда не помешает.

Лилия мира достаточно популярное комнатное растение среди покупателей. Она любит тень и хорошо растет, когда в помещении высок уровень влажности. Поэтому лучше ее ставить в местах, где может появиться плесень.

Растение будет впитывать влагу через листья, а потому сможет побороть весь вред от плесени. Кроме того, оно может удалять токсины из воздуха.

Английский плющ

Об английском плюще услышать можно в рекламе сиропов от кашля. Однако лучше его применять в быту и просто украшать ванную комнату или кухню, где может быть чрезмерный уровень влаги.

А вот поливать его не нужно излишне, поскольку сырой компост растение не очень любит.

Также исследования показали, что плющ эффективно удаляет бензол, трихлорэтилен и формальдегид, которые могут содержаться в воздухе.

Пальма

Мы привыкли видеть пальмы на фото из тёплых краев. Однако, когда до путешествий пока нет дела, всегда можно сделать уютное место дома.

Экзотическая листва пальмы может помочь не только украшать комнаты, но и бороться с плесенью, поскольку способны поглощать влагу. А также растение способно отфильтровывать большое количество формальдегида и других распространенных загрязнителей.

Змеиное растение (тещин язык)

Об этом растении уже многие могли слышать, или даже иметь дома. Но важно знать, что оно может отлично удалять конденсат.

Лучше растет змеиное растение в ярком свете и при условии, если в помещении теплая температура. Так что при таких условиях его можно ставить в ванной, а оно в свою очередь поможет побороть плесень и токсины, которые могут содержаться в воздухе.

Впрочем, каждое растение имеет свои особенности, на которые в первую очередь нужно ориентироваться. Поэтому читай несколько общих советов, как ухаживать за комнатными растениями.

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