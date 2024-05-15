Мучнистый червец: как избавиться от вредителя. Уловки опытных цветоводов

Белые, внешне похожие на мучнистые комочки, насекомые могут принести немало вреда и цветочным, и тепличным растениям. Одетые в восковую броню паразиты плохо подвержены влиянию даже химикатов. Но шанс устранить их все равно есть. Как избавиться от мучнистого червеца в домашних условиях — читай в нашем материале.

Кто такой мучнистый червец и как он вредит растениям

Мучнистый червец — покрытое белым пушистым налетом насекомое, которое в теплицах, зимних садах и на комнатных цветах чувствует себя очень хорошо. Но вот растениям и рассаде, на которых селится этот незваный гость, становится все хуже. Вредитель истощает листья и стебли, что приводит к усыханию растения.

Там, где есть мучнистый червец, ты заметишь грибок в виде черного налета на листьях и побегах растения. Это характерная примета жизнедеятельности вредителя.

Как избавиться от мучнистого червеца, если растение поражено не критично

Если ты обнаружил (-а) насекомых, когда они еще не успели образовать большую колонию, их немного, есть шанс, что помогут щадящие методы. Но прибегать к ним придется довольно часто, сразу червец точно не сдастся.

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Протри листья и веточки ватным тампоном, смоченным водкой или разбавленным спиртом. Тщательно промой растение в ванной, сделай ему полноценный прохладный душ, закрыв почву полиэтиленовой пленкой. Промой растение с помощью тампона, смоченного в растворе хозяйственного мыла: 1 чайная ложка тертого мыла на 1 литр кипятка. Можно добавить в раствор 10 мл спирта. Перед применением охлади до комнатной температуры. Обработай растение раствором из чеснока: пять долек чеснока пропусти через пресс, залей кипятком и оставь на ночь, а утром процеди и промой растения. Протри листья и стебли отваром календулы: 100 г сухой травы календулы завари на водяной бане, держи 10 минут, раствор охлади, процеди. Можешь обработать растение настойкой из цитрусовых: свежую кожуру от апельсинов, мандаринов и лимонов (1 стакан) залей на сутки водой, дай настояться в темном месте, процеди.

Процедуры обработки растений повторяй через день в течение недели, так ты уменьшишь число особей червеца, заразивших растение.

Изолируй зараженное червецом растение от остальных растений, ведь паразит быстро овладевает новыми пространствами.

Что делать, если мучнистый червец сильно поразил растение

Если червец все же побеждает, пора пустить в действие тяжелую артиллерию: химические препараты от вредителя. Обработай растение одним из инсектицидов:

Актара;

Ателлик;

Биотлин;

Моспилан;

Фитоверм.

Следи, чтобы препарат не попал на открытые участки кожи и слизистую.

Обработку проводи несколько раз, чтобы уничтожить и личинки. К сожалению, яйца вредителей (как и взрослые особи), покрытые восковым налетом, защищены от действия препаратов. Именно этим объясняется большой риск рецидивов инфицирования.

А вот личинки вредителей очень чувствительны к химии.

Небольшие хитрости, как избавиться от вредителя

Есть еще одна хитрость, которая позволит избавиться от мучнистого червеца: не опрыскать растение, а полить его раствором препарата Актара (6-10 г/10 л).

Равномерно переходя из земли в растение, препарат на 60-80 дней защитит его.

Такой длительный период защиты очень важен, ведь жизненный цикл червеца составляет 80-120 дней, а период защитного действия большинства системных препаратов не превышает 14 суток, поэтому обработки приходится повторять.

Параллельно можно проводить опрыскивание другим контактным препаратом. Почему?

Червецы очень быстро приобретают иммунитет к действующим веществам препаратов и приспособленного к одному химикату вредителя уничтожить еще труднее.

Удачи тебе в борьбе с мучнистым червецом.

Раньше мы писали, какие бывают болезни комнатных растений и чем их лечить.

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