Как убрать осиное гнездо химическими средствами и эффективными народными методами

Осы на твоём участке — это не только назойливые, но и опасные соседи. Они не такие миролюбивые, как пчёлы, и часто проявляют агрессию.

Как убрать осиное гнездо, если эти насекомые поселились рядом — разбираемся в материале.

Чем опасно осиное гнездо

Осы, которые селятся поблизости, должны добывать себе пищу — их привлекает сладкое, мясо, даже запахи компоста. Особенно опасно, когда на участке они строят своё гнездо. Тогда любое приближение к нему насекомые будут воспринимать как атаку и могут жалить не поодиночке, а целой группой.

Наиболее агрессивными осы становятся в конце лета и в начале осени. В это время колония уже большая, еды для личинок не так много, и взрослые рабочие осы активно ищут сладкие фрукты, ягоды и другую человеческую пищу.

Укус осы болезненный, вызывает отёк, резкое жжение и покраснение. К сожалению, есть люди, у которых аллергия на осиный яд — при укусе у них может развиться отёк лица, губ, языка, дыхание может затрудниться, а состояние ухудшиться вплоть до анафилактического шока.

Так что если появились такие непрошеные соседи — лучше от них избавиться. Способы, как это сделать, — далее в материале.

Способы уничтожения осиного гнезда

Что делать, если на участке появилось гнездо? Самостоятельно бороться с ним нужно осторожно. Обычно гнездо расположено в сарае, под крышей, в дупле дерева или даже в земле.

Главное правило — не пытаться сбить или сломать его днём, когда осы активны. В это время они моментально атакуют. Лучше всего делать это вечером или ночью, когда насекомые менее подвижны.

Перед тем как приступить к процедуре, стоит одеться так, чтобы каждая часть тела была защищена: подойдут куртка, плотные штаны, сапоги или ботинки, на голову нужно надеть шапку с сеткой.

Для уничтожения осиного гнезда лучше взять специальные аэрозоли от ос и шершней: их распыляют прямо в гнездо, через полчаса после обработки гнездо можно аккуратно снять и уничтожить.

Как избавиться от осиного гнезда: народные методы

Помочь избавиться от ос может и так называемый жидкий дым — им опрыскивают деревья, виноград или даже хозяйственные постройки. Благодаря резкому запаху осам становится некомфортно, и они сами уходят с участка. Это гуманный способ, ведь насекомых не приходится уничтожать.

Хорошо действует проверенный народный метод — использование моющего средства или хозяйственного мыла. Если залить концентрированный раствор прямо в улей, он перекроет доступ кислорода, а мыльная основа не даст осам выбраться наружу. Таким образом осиное гнездо можно уничтожить без специальных инсектицидов.

Также отлично работают ловушки с сахарным сиропом. Делают их просто: у пластиковой бутылки срезают верхушку, внутрь заливают воду с сахаром или вареньем и оставляют в саду.

Сладкий запах привлекает ос, они залетают внутрь, но выбраться обратно уже не могут. Время от времени ловушку очищают от погибших насекомых и заливают новый сироп. Для большей эффективности в сладкую жидкость можно добавить инсектицид.

