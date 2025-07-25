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Мокрецы атакуют Днепропетровщину: невидимая кусачая угроза и как от нее спастись

Ольга Петухова, редактор сайта 25 июля 2025, 18:30
мокреці на дніпропетровщині
Фото Суспільне

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