Мокрецы атакуют Днепропетровщину: невидимая кусачая угроза и как от нее спастись

В Днепропетровской области все чаще страдают от мелких, но крайне опасных насекомых — мокрецов. Их укусы могут спровоцировать аллергию, а в тяжелых случаях — вызвать заражение опасными вирусами.

Кто такие мокрецы, чем опасны и существует ли защита от них — рассказываем в материале.

Чем опасны мокрецы

Доцент кафедры биоразнообразия и экологии ДНУ им. Олеся Гончара Виктор Бригадиренко прокомментировал Суспільному всплеск популяции мокреца на Днепропетровщине и объяснил, что это за насекомое.

Мокрецы — микроскопические животные, но представляют настоящую угрозу здоровью, особенно в сезон активности: весной и осенью.

По словам эксперта, мокрец выглядит как очень маленький комар — всего 2-3 мм длиной с ногами, в три раза короче, чем у обычного комара.

Размножаются мокрецы в фекалиях, в небольшом количестве которых может вывестись сотни насекомых. Взрослые мокрецы-самцы безопасны для человека: они питаются нектаром и выделениями других насекомых.

А вот самки мокреца питаются кровью птиц, рептилий, млекопитающих и людей — им нужен белок для развития личинок.

Мокрец не выбирает жертву: сегодня он пьет кровь у лошади или коровы, а завтра у человека. Причем махать руками и отбиваться от этих насекомых бесполезно: мокрец просто ползает по коже и впивается.

К сожалению, насекомые переносят целый ряд вирусов, способных заражать человека, а их укус может вызвать зуд и аллергию. Но главная опасность — риск заражения арбовирусами.

Так называют вирусы, которые переносят членистоногие.

Как защитить себя от мокреца

Защититься от мокрецов можно только сочетая разные способы. Самое главное — надевать одежду, покрывающую тело, желательно и руки, и ноги, и использовать репелленты.

В домах помогут мелкие антимоскитные сетки, фумигаторы и аромаспирали. К сожалению, сквозь обычные москитные сетки эти крошечные насекомые легко проникают.

Важно также убирать места их размножения — навоз, листья и стоячую воду, потому что именно во влажных органических остатках они оставляют личинки.

А еще можно попробовать народные средства: воспользоваться эфирными маслами лаванды и гвоздики, отпугивающими мокреца.

Как защитить себя и свой дом от комаров, когда под рукой нет репеллентов — читай о лучших подручных средствах.

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