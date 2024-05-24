Готуємо вдома кращий засіб від комарів: чому тепер не покусають?

Варто прийти довгоочікуваному теплу, як разом із ним з’являються й ті, хто здатен зіпсувати найкращий і найприємніший день — комарі. На жаль, у кожному з нас ці кровопивці бачать потенційну жертву. Як захистити себе та приготувати домашній безпечний та екологічний засіб від комарів — розповімо у цьому матеріалі.

Як комарі нас знаходять

Для початку з’ясуємо, як полює комар. Згідно з дослідженнями вчених, описаних у матеріалі BBC, ці комахи знаходять нас, орієнтуючись на три фактори:

запах тіла;

вуглекислий газ, який ми видихаємо;

тепло від шкіри.

Ці дослідження навряд чи здатні додати оптимізму, адже перестати видихати вуглекислий газ ми не зможемо. Його виділення — наслідок природного процесу дихання. І ось, як виявляється, комарі чують його за 50 метрів і летять на джерело вуглекислоти.

Також добре комарі орієнтуються на тепло тіла. Влітку ми розпалені від спеки та шкіра іноді просто пашить жаром. Комахи це відчувають. Тут допоможе просторий, бажано, натуральний одяг, його і комарі не прокусять, і тіло він захистить від спеки.

Хорошою новиною є те, що найкраще комарі орієнтуються на запах тіла. Його можна перебити іншими запахами.

Саме орієнтація на запах тіла пояснює, чому когось “кровопивці” гризуть сильніше, а когось — менше. Вочевидь, вони мають власний “рейтинг” людських запахів. Тож наше завдання — відбити у них бажання вкусити.

То як почати погано пахнути для комах? Збити з пантелику їхній нюх? Звучить трохи дивно й кумедно. Але спробувати варто. Тож, як захистити себе за допомогою домашніх засобів від комарів?

Як зробити засіб від комарів для тіла на основі ефірних олій

Спочатку розглянемо, що саме можна нанести на тіло, аби не дати покусати себе комарам. Тут в пригоді стануть ефірні олії. Деякі з них дієві проти комарів.

Суміші з ефірними оліями можна робити на будь-якій основі: на воді, на спирту, на соняшниковій олії, на основі лимонного соку, на основі будь-якого зволожувального крему, приміром, для рук.

Перевагою таких засобів є й те, що їх можна приготувати одразу трохи більше і використовувати за потреби.

Є й ще нюанс: запах пряних олій на шкірі різних людей буде відчуватися по-різному (як і парфуми пахнуть інакше на кожному з нас). Тож тобі доведеться обирати “свої” ефірні олії, найбільш дієві проти комах.

Ефективні проти комарів олії гвоздики. лемонграсу, лаванди, чорного перцю, евкаліпту — їх можна придбати в аптеці.

Гвоздична олія (на основі соняшникової олії)

Придбай в аптеці ефірну олію гвоздики. Додай її до звичайної рафінованої олії: на 5 мл олії (чайну ложку) достатньо 4-5 краплі гвоздики.

Змішай та нанеси тонким шаром на відкриті ділянки шкіри. У разі потреби й довготривалого перебування на відкритому повітрі — нанеси вдруге.

Лимон та евкаліпт (на лимонному соку)

Вдалим вважається поєднання лимона та евкаліпту. Зроби суміш: змішай 10 крапель евкаліптової олії із соком одного лимона. Нанеси на відкриті ділянки тіла — комарі не чіпатимуть.

Лавандовий, лемонграсовий (та ін.) спиртовий розчин (на спирту)

Запах спирту комарам не подобається сам по собі, тож можна зробити репелент на його основі. Наповни місткість спиртом на ¾, додай 50 крапель ефірної олії: лаванди, евкаліпту, лемонграсу, гвоздики) і долий води до верху. Перед використанням добре струси. Так само можна зробити засіб від комарів на основі горілки, в цьому випадку додатково води можна й не доливати.

Перш ніж скористатися цими домашніми засобами від комарів, апробуй їх на невеличкій частині тіла і переконайся, що в тебе немає на них алергії.

Крем з олією чорним перцем та лавандою

Налий в місткість по 6 крапель олії чорного перцю та лаванди. Змішай з будь-яким зволожувальним кремом у пропорції 1:10. Нанеси на шкіру. Так само, додаючи до крему, можна використовувати будь-які ефірні олії, про які згадувалось раніше.

Чудовим домашнім засобом від комарів вважають ваніль. Репелентами на її основі можна захищати дітей — вони не викликають алергії.

Домашній репелент з ванілі

Візьми 1 літр холодної води та 1 пакет ванілі. Змішай, помісти рідину в пульверизатор та побризкай на себе. Можна також приготувати ванільний крем: змішай кілька горошин дитячого крему з порошком ванілі, змастити сумішшю відкриті ділянки тіла.

Домашні засоби від комарів: з досвіду грибників та рибалок

Риб’ячий жир

Рибалки користуються таким методом: наносять на шкіру (звісно аптечний) риб’ячий жир. Досвід показує, що він захищає від комарів.

Мокриця

Ця дрібна трава, яка росте у вологому затінку — іще один відмінний засіб захисту від комарів. Якщо знайдеш таку рослину, розітри кілька листків мокриці між пальцями й розподіли кашку по відкритих ділянках тіла. Захист від нападу комарів та мошок буде забезпечений.

Як захиститися від комарів в приміщенні

В тепер розглянемо, як позбутися комарів вдома Звісно, найкращим способом буде закрити вікна сіткою або марлею. І так само захистити дверний прохід. Але не завжди для цього є можливість. Тож, чим відлякувати комарів в приміщенні?

Нашатирний спирт

Протри підвіконня та ділянки стіни коло ліжка (якщо перед сном) нашатирем. ти його запах скоро перестанеш відчувати, а от комарів він не пускатиме в житло довго.

Карболова кислота

Карболка, відома своїми антисептичними та бактерицидними властивостями, ще й чудово відганяє комарів. Якщо тебе самого не відлякує її запах, злегка окропи стіни житла та підвіконня слабким розчином цієї кислоти.

Кориця

Дієвий домашній засіб проти комарів з кориці. Помісти кілька паличок кориці навколо свічки або змішай суху корицю з водою, а потім обприскай спреєм кімнату.

Чебрець та базилік

Чебрець і базилік та інші пряні ароматні трави відлякують комарів. Можна тримати рослини в горщиках на підвіконні, а можна посипати підвіконня сухою травою.

Також добре допомагають мішечки з травами, які можна розвісити в кімнатах, щоб позбутися комарів.

Тепер ти знаєш безліч способів, як зробити екологічний домашній засіб від комарів та захистити себе й домашніх. На відміну від покупних репелентів усі вони недорогі та дозволять зекономити родинний бюджет. Обирай найефективніший для себе.

Раніше ми розповідали, що зробити, якщо вкусив комар і свербить місце укусу.

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