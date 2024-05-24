Готовим дома лучшее средство от комаров: почему теперь не покусают?

Стоит прийти долгожданному теплу, как вместе с ним появляются и те, кто способен испортить самый лучший и самый приятный день — комары. К сожалению, в каждом из нас эти кровопийцы видят потенциальную жертву. Как защитить себя и приготовить домашнее безопасное и экологическое средство от комаров — расскажем в этом материале.

Как комары нас находят

Для начала выясним, как охотится комар. Согласно исследованиям ученых, описанным в материале BBC, эти насекомые находят нас, ориентируясь на три фактора:

запах тела;

углекислый газ, который мы выдыхаем;

тепло от кожи.

Эти исследования вряд ли способны придать оптимизма, ведь перестать выдыхать углекислый газ мы не сможем. Его выделение — следствие естественного процесса дыхания. И вот, как оказывается, комары чуют его в 50 метрах и летят на источник углекислоты.

Также хорошо комары ориентируются на тепло тела. Летом мы разгорячены от жары и кожа иногда просто пышет жаром. Насекомые это ощущают. Здесь поможет просторная, желательно, натуральная одежда, ее и комары не прокусят, и тело она защитит от жары.

Хорошей новостью является то, что лучше всего комары ориентируются на запах тела. Его можно перебить другими запахами.

Именно ориентация на запах тела объясняет, почему кого-то кровососы грызут сильнее, а кого-то меньше. Очевидно, они имеют свой “рейтинг” человеческих запахов. Поэтому наша задача — отбить у них желание укусить.

Так как начать плохо пахнуть для насекомых? Сбить с толку их обоняние? Звучит немного странно и смешно. Но испытать стоит. Итак, как защитить себя с помощью домашних средств от комаров?

Как сделать средство от комаров для тела на основе эфирных масел

Сначала рассмотрим, что можно нанести на тело, чтобы не дать покусать себя комарам. Здесь пригодятся эфирные масла. Некоторые из них действенны против комаров.

Смеси с эфирными маслами можно приготовить на любой основе: на воде, на спирте, на подсолнечном масле, на основе лимонного сока, на основе любого увлажняющего крема, например, для рук.

Преимуществом таких средств является то, что их можно приготовить сразу немного больше и использовать при необходимости.

Есть и еще нюанс: запах пряных масел на коже разных людей будет ощущаться по-разному (как и духи пахнут иначе на каждом из нас). Так что тебе придется выбирать “свои” эфирные масла, наиболее действенные против насекомых.

Эффективны против комаров масла гвоздики, лемонграсса, лаванды, черного перца, эвкалипта – их можно приобрести в аптеке.

Гвоздичное масло (на основе подсолнечного масла)

Приобрети в аптеке эфирное масло гвоздики. Добавь ее к обычному рафинированному маслу: на 5 мл масла (чайную ложку) достаточно 4-5 капель гвоздики.

Смешай и нанеси тонким слоем на открытые участки кожи. В случае необходимости и длительного пребывания на открытом воздухе нанеси второй раз.

Лимон и эвкалипт (на лимонном соке)

Удачным считается сочетание лимона и эвкалипта. Сделай смесь: смешай 10 капель эвкалиптового масла с соком одного лимона. Нанеси на открытые участки тела — комары не будут трогать.

Лавандовый, лемонграссовый (и др.) спиртовой раствор (на спирте)

Запах спирта комарам не нравится сам по себе, так что можно сделать репеллент на его основе. Наполни емкость спиртом на ¾, добавь 50 капель эфирного масла: лаванды, эвкалипта, лемонграсса, гвоздики и долей воды доверху. Перед использованием хорошо встряхни. Также можно сделать средство от комаров на основе водки, в этом случае дополнительно воды можно и не доливать.

Прежде чем воспользоваться этими домашними средствами от комаров, опробуй их на небольшой части тела и убедись, что у тебя нет на них аллергии.

Крем с черным перцем и лавандой

Налей в емкость по 6 капель масла черного перца и лаванды. Смешай с любым увлажняющим кремом в пропорции 1:10. Нанеси на кожу. Так же, добавляя в крем, можно использовать любые эфирные масла, о которых упоминалось ранее.

Прекрасным домашним средством от комаров считают ваниль. Репеллентами на ее основе можно защищать детей — она не вызывает аллергии.

Домашний репеллент с ванилью

Возьми 1 литр холодной воды и 1 пакет ванили. Смешай, помести жидкость в пульверизатор и побрызгай на себя. Можно также приготовить ванильный крем: смешай несколько горошин детского крема с порошком ванили, смажь смесью открытые участки тела.

Домашние средства от комаров: по опыту грибников и рыбаков

Рыбий жир

Рыбаки пользуются таким методом: наносят на кожу (конечно аптечный) рыбий жир. Опыт показывает, что он ограждает от комаров.

Мокрица

Эта мелкая трава, которая растет во влажной тени — еще одно отличное средство защиты от насекомых. Если найдешь такое растение, разотри несколько листьев мокрицы между пальцами и распредели кашицу по открытым участкам тела. Защита от нападения комаров и мошек будет обеспечена.

Как защититься от комаров в помещении

Теперь рассмотрим, как избавиться от комаров дома. Конечно, лучшим способом будет закрыть окна сеткой или марлей. И также защитить дверной проход. Но не всегда для этого есть возможность. Итак, чем отпугивать комаров в помещении?

Нашатырный спирт

Протри подоконник и участки стены у кровати (если перед сном) нашатырем. Ты его запах скоро перестанешь чувствовать, а вот комаров он не будет пускать в жилище долго.

Карболовая кислота

Карболка, известная своими антисептическими и бактерицидными свойствами, еще и отлично отгоняет комаров. Если тебя самого не отпугивает запах, слегка окропи стены жилья и подоконник слабым раствором этой кислоты.

Корица

Действенное домашнее средство против комаров из корицы. Помести несколько палочек корицы вокруг свечи или смешай сухую корицу с водой, а затем опрыскай спреем комнату.

Тимьян и базилик

Тимьян и базилик и другие пряные ароматные травы отпугивают комаров. Можно держать растения в горшках на подоконнике, а можно посыпать подоконник сухой травой.

Также хорошо помогают мешочки с травами, которые можно развесить в комнатах, чтобы избавиться от насекомых.

Теперь ты знаешь множество способов, как сделать экологичное домашнее средство от комаров и защитить себя и домашних. В отличие от покупных репеллентов, все самодельные средства недороги и позволят сэкономить семейный бюджет. Выбирай самый эффективный для себя.

Раньше мы рассказывали, что сделать, если укусил комар и чешется место укуса.

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