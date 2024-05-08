Чем снять кожный зуд в домашних условиях: волшебные средства — холод, овсянка, алоэ, и не только они

Зуд кожи — совсем не шутки, он может сводить с ума, когда изо дня в день преследует тебя. Но если он не является симптомом серьезного заболевания, попытаться избавиться от зуда можно и подручными средствами. Итак, чем снять кожный зуд в домашних условиях — читай советы в нашем материале.

Причины зуда кожи

Не хочется тебя пугать, но кожный зуд может сигнализировать о тяжелых болезнях, к примеру, о диабете. И здесь самолечение неуместно. Поэтому мы говорим исключительно о «легких» случаях зуда, когда причина лежит почти на поверхности. Это могут быть:

укусы насекомых;

солнечные ожоги;

реакция кожи на жару и горячую воду;

реакция кожи на мороз;

реакция кожи на чрезмерную сухость воздуха;

аллергия на парфюмерию или крем с сильной отдушкой;

реакция организма на стресс.

К сожалению, список причин, которые могут привести к зуду кожи на этом не заканчивается. Но есть и хорошая новость: снять зуд во многих случаях можно даже дома, проделывая простейшие процедуры, и использовав лекарственные травы. Итак, поговорим о народных методах лечения зуда кожи.

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Как успокоить кожный зуд в домашних условиях

Главное правило, которое повторяют дерматологи: когда чешется кожа, не нужно мыться горячей водой. Итак, не удивляйся: большинство успокаивающих процедур связанны с холодной водой или льдом. Что может помочь тебе?

Прими холодный душ. Или приложи к месту, которое чешется, холодную влажную ткань или пакет со льдом. Подержи пять-десять минут — должно облегчить зуд. Можешь сделать компресс: на холодную влажную ткань капни несколько капель успокаивающего эфирного масла: лаванды, мяты, календулы, ромашки. Подержи, пока зуд прекратится. Нанеси охлаждающее средство, такое как ментол или каламин. Или положи увлажняющий крем в холодильник, чтобы добиться подобного эффекта охлаждения.

Чем еще снять кожный зуд в дома? Ищем на кухне

Попробуй воспользоваться продуктами, которые точно есть у тебя на кухне, но, возможно, ты просто не знаешь об их целебных успокаивающих свойствах:

Замочи раздраженное место в растворе пищевой соды. Пищевая сода является натуральным средством против зуда, но наиболее эффективен содовый раствор против зуда кожи, вызванного укусами пчел и других насекомых. Прими овсяную ванну: добавь 2 стакана сырых овсяных хлопьев или овсяной муки в ванную с чуть теплой водой. Вода не должна быть горячей, потому что это может повредить коже. Сделай из овсянки компресс: сырую овсяную муку смешай с водой до образования густой пасты. Пасту нанеси на участок кожу, чешущуюся примерно на 20-30 минут.

Если на твоем подоконнике растет кустик алоэ, знай — ты хозяин (хозяйка) целого клада, и точно имеешь под рукой, чем снять кожный зуд. Да и другие самые популярные лекарственные травы пригодятся тебе:

Воспользуйся свежим соком алоэ. Возьми его лист, разрежь пополам и нанеси гель из середины листа на зудящее место. Дайте соку успокоить кожу. Или приобрети гель алоэ вера в аптеке. Запарь в стакане листья мяты, дай остыть жидкости. Смочи салфетку и приложи к зудящему месту.

Профилактика кожного зуда? Это возможно

А если ты хочешь вообще предотвратить появление зуда кожи, следуй простым и действенным советам:

Мойся только теплой, но не горячей водой. Попробуй ограничить принятие ванны или душа всего 10 минутами. Используй мыло, лосьоны и кремы без ароматизаторов, чтобы минимизировать раздражение. Носи свободную хлопчатобумажную одежду. Шерсть и другие грубые на ощупь ткани могут раздражать кожу. Если можешь — уменьши стресс, поскольку стресс также может усилить зуд.

Как видишь – все достаточно просто, но, следуя этим рекомендациям, ты забудешь о зуде кожи и будешь чувствовать себя комфортно.

Если хочешь узнать, как избавиться от зуда кожи, если он вызван горячим душем — почитай об этом в нашем другом материале.

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