Чим зняти свербіж шкіри в домашніх умовах: чарівні засоби — холод, вівсянка, алое, і не лише вони

Свербіж шкіри — зовсім не жарти, він може зводити з розуму, якщо день у день переслідує тебе. Якщо він не є симптомом серйозного захворювання, спробувати позбутися свербежу можна й підручними засобами. Тож, чим зняти свербіж шкіри в домашніх умовах — читай поради в нашому матеріалі.
Не хочеться тебе лякати, але свербіж шкіри може сигналізувати про важкі хвороби, приміром, про діабет. І тут самолікування недоречне. Тож мову ми поведемо про виключно “легкі” випадки свербежу, коли причина лежить майже на поверхні. Це можуть бути:
На жаль, список причин, які можуть призвести до свербежу шкіри на цьому не закінчується. Але є й хороша новина: зняти свербіж в багатьох випадках можна навіть вдома, роблячи найпростіші процедури та використавши лікарські трави. Отже, поговоримо про народні методи лікування свербежу шкіри.
Головне правило, яке повторюють дерматологи: коли свербить шкіра, не потрібно митися гарячою водою. Тож, не дивуйся: більшість процедур. які заспокоюють, пов’язані з холодною водою або льодом. Що тобі може допомогти?
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Спробуй скористатися продуктами, які точно є у тебе на кухні, але, можливо, ти просто не знаєш про їхні цілющі заспокійливі властивості:
Якщо на твоєму підвіконні росте кущик алое, знай — ти господар цілого скарбу, і точно маєш під рукою, чим зняти свербіж шкіри. Та й інші найпопулярніші лікарські трави стануть тобі у пригоді:
А якщо ти хочеш взагалі запобігти появі свербежу, дотримуйся простих та дієвих порад:
Як бачиш – все доволі просто, але, дотримуючись цих рекомендацій, ти забудеш по свербіж шкіри та почуватимешся комфортно.
Якщо хочеш дізнатися, як позбутися свербежу шкіри, якщо він викликаний гарячим душем — почитай про це в нашому іншому матеріалі.
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