Чим зняти свербіж шкіри в домашніх умовах: чарівні засоби — холод, вівсянка, алое, і не лише вони

Свербіж шкіри — зовсім не жарти, він може зводити з розуму, якщо день у день переслідує тебе. Якщо він не є симптомом серйозного захворювання, спробувати позбутися свербежу можна й підручними засобами. Тож, чим зняти свербіж шкіри в домашніх умовах — читай поради в нашому матеріалі.

Причини свербежу шкіри

Не хочеться тебе лякати, але свербіж шкіри може сигналізувати про важкі хвороби, приміром, про діабет. І тут самолікування недоречне. Тож мову ми поведемо про виключно “легкі” випадки свербежу, коли причина лежить майже на поверхні. Це можуть бути:

укуси комах;

сонячні опіки;

реакція шкіри на спеку та гарячу воду;

реакція шкіри на мороз;

реакція шкіри на надмірну сухість повітря;

алергія на парфумерію або крем з сильною віддушкою;

реакція організму на стрес.

На жаль, список причин, які можуть призвести до свербежу шкіри на цьому не закінчується. Але є й хороша новина: зняти свербіж в багатьох випадках можна навіть вдома, роблячи найпростіші процедури та використавши лікарські трави. Отже, поговоримо про народні методи лікування свербежу шкіри.

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Як в домашніх умовах заспокоїти свербіж шкіри

Головне правило, яке повторюють дерматологи: коли свербить шкіра, не потрібно митися гарячою водою. Тож, не дивуйся: більшість процедур. які заспокоюють, пов’язані з холодною водою або льодом. Що тобі може допомогти?

Прийми холодний душ. Або приклади до місця, яке свербить, холодну вологу тканину або пакет із льодом. Потримай п’ять-десять хвилин — має полегшати. Можеш зробити компрес: на холодну вологу тканину капни кілька крапель заспокійливої ефірної олії: лаванди, м’яти, календули, ромашки. Потримай, поки свербіж припиниться. Нанеси охолоджуючий засіб, такий як ментол або каламін. Або поклади зволожуючий крем у холодильник, щоб досягти подібного ефекту охолодження.

Чим іще зняти свербіж шкіри вдома? Шукаємо на кухні

Спробуй скористатися продуктами, які точно є у тебе на кухні, але, можливо, ти просто не знаєш про їхні цілющі заспокійливі властивості:

Замочи подразнене місце у розчині харчової соди. Харчова сода є натуральним засобом проти свербежу, але найбільш ефективний содовий розчин проти свербежу шкіри, викликаного укусами бджіл та інших комах. Прийми вівсяну ванну: додай 2 склянки сирих вівсяних пластівців або вівсяного борошна у ванну з ледь теплою водою. вода не повинна бути гарячою, оскільки це може зашкодити шкірі. Зроби з вівсянки компрес: сире вівсяне борошно змішай із водою до утворення густої пасти. Пасту нанеси на ділянку шкіру, що свербить приблизно на 20-30 хвилин.

Якщо на твоєму підвіконні росте кущик алое, знай — ти господар цілого скарбу, і точно маєш під рукою, чим зняти свербіж шкіри. Та й інші найпопулярніші лікарські трави стануть тобі у пригоді:

Скористайся свіжим соком алое. Візьми його лист, розріж навпіл й нанеси гель з середини листа на місце, що свербить. Дайте соку заспокоїти шкіру. Або придбай гель алое віра в аптеці. Запар в склянці листя м’яти, дай охолонути рідині. Змочи серветку та приклади до місця, яке свербить.

Профілактика свербежу шкіри? Це можливо

А якщо ти хочеш взагалі запобігти появі свербежу, дотримуйся простих та дієвих порад:

Мийся лише теплою, але не гарячою водою. Спробуй обмежити прийняття ванни або душа лише 10 хвилинами. Використовуй мило, лосьйони та креми без ароматизаторів, щоб мінімізувати подразнення. Носи вільний бавовняний одяг. Шерсть та інші грубі на дотик тканини можуть подразнювати шкіру. Якщо можеш — зменш стрес, оскільки стрес також може посилити свербіж.

Як бачиш – все доволі просто, але, дотримуючись цих рекомендацій, ти забудеш по свербіж шкіри та почуватимешся комфортно.

Якщо хочеш дізнатися, як позбутися свербежу шкіри, якщо він викликаний гарячим душем — почитай про це в нашому іншому матеріалі.

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