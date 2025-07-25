Мокреці атакують Дніпропетровщину: невидима кусюча загроза та як від неї врятуватися

На Дніпропетровщині все частіше страждають від дрібних, але вкрай небезпечних комах — мокреців. Їхні укуси можуть викликати алергію, а у важких випадках — спричинити зараження небезпечними вірусами.

Хто такі мокреці, чим небезпечні та чи існує захист від них — розказуємо у матеріалі.

Чим небезпечні мокреці

Доцент кафедри біорізноманіття та екології ДНУ ім. Олеся Гончара Віктор Бригадиренко так прокоментував Суспільному сплеск популяції мокреця на Дніпропетровщині та пояснив, що це за комаха.

Мокреці — мікроскопічні тварини, але становлять справжню загрозу для здоров’я, особливо в сезон активності: навесні та восени.

За словами експерта, мокрець на вигляд як дуже маленький комар — всього 2-3 мм завдовжки з втричі коротшими, ніж у звичайного комара, ногами.

Розмножуються вони у фекаліях, у мізерній кількості яких може вивестися сотні комах. Дорослі мокреці-самці безпечні для людини: вони живляться нектаром і виділеннями інших комах.

А от самки мокреця харчуються кров’ю птахів, рептилій, ссавців та людей — їм потрібен білок для розвитку личинок.

Мокрець не вибирає жертву: сьогодні він п’є кров у коня чи корови, а завтра — у людини. Причому махати руками й відбиватися від цих комах марно: мокрець просто повзає по шкірі й впивається.

На жаль, комахи переносять цілу низку вірусів, здатних заражати людину, а їхный укус може викликати свербіж та алергію. Та головна небезпека — ризик зараження арбовірусами.

Так називають віруси, які переносять членистоногі.

Як захистити себе від мокреця

Захиститися від мокреців можна лише поєднуючи різні способи. Найголовніше — вдягати одяг, який вкриває тіло, бажано й руки і ноги, та використовувати репеленти.

У будинках допоможуть дрібні антимоскітні сітки, фумігатори та аромаспіралі. На жаль, крізь звичайні москітні сітки ці крихітні комахи легко проникають.

Вкрай важливо також прибирати місця їхнього розмноження — гній, листя та стоячу воду, бо саме у вологих органічних рештках вони залишають личинки.

А ще можна спробувати народні засоби: користуватися ефірними оліями лаванди, гвоздики, які відлякують мокреців.

Як захистити себе та свій дім від комарів, коли під рукою немає репелентів — читай про найкращі підручні засоби від цих комах.

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