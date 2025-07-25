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Вірус чикунгунья потрапив із тропіків до Європи — як не захворіти на небезпечну хворобу

Ольга Петухова, редакторка сайту 25 Липня 2025, 15:30
вірус чикунгунья
Фото Pexels

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