Вірус чикунгунья потрапив із тропіків до Європи — як не захворіти на небезпечну хворобу

Фото Pexels Всесвітня організація охорони здоров’я забила на сполох: світом шириться масштабна епідемія вірусу чикунгунья, людей з ознаками хвороби виявлять не лише в тропічних широтах, а й у Європі. За словами медиків, сьогодні вони спостерігають ті ж самі тривожні сигнали, що й перед великим спалахом хвороби двадцять років тому, й прагнуть не допустити повторення історії. Чим небезпечний вірус чикугунья і як захиститися від нього — розказуємо детально. Вірус чикугунья: симптоми За даними видання Sciencealert, чикунгунья — не надто відома широкому загалу хвороба, але її вже зафіксували у 119 країнах, і нині під загрозою зараження перебуває близько 5,6 мільярда людей. Розповсюджується вона з островів Індійського океану. Але нині в ареалі епідемії Мадагаскар, Сомалі, Кенія, а також Франція та Італія — в Європу її привезли інфіковані туристи. Читати на тему Безоплатне щеплення проти вірусу папіломи — хто може отримати послугу У МОЗ повідомили, що щеплення проти ВПЛ будуть безкоштовними. Коли старт вакцинації? Мігрують й самі комахи, причиною їхнього поширення світом стала зміна клімату.У ВООЗ вже заявили, що діяти потрібно вже зараз, аби швидше зупинити поширення вірусу та захистити людей від дуже небезпечної загрози. Вірус переносять комарі роду Aedes: коли такий комар кусає заражену людину, вірус потрапляє у його організм, а при наступному укусі передається іншій людині. Хворий не може передати вірус напряму іншому — розповсюджують його лише комарі. Симптоми хвороби з’являються зазвичай через 2-7 днів після укусу. Найхарактерніша ознака зараження — раптовий і дуже сильний біль у суглобах, через який хворобу навіть назвали: та, що згинає. Окрім болю, з’являється висока температура, сильний головний біль, ломота в м’язах, висип на шкірі та відчуття сильної слабкості. У більшості людей ці симптоми зникають за тиждень-два, але біль у суглобах може не проходити місяцями. Найбільш небезпечна хвороба для літніх людей, дітей, вагітних і тих, у кого ослаблений імунітет або є хронічні проблеми зі здоров’ям. У таких випадках чикунгунья може призвести до ускладнень, приміром, запалення нервової системи або серця. Профілактика вірусу чикунгунья Захиститися від вірусу чикунгунья можна лише так: уникати укусів комарів, адже вакцини або специфічного лікування поки немає. У тропічних регіонах, де ця хвороба відома здавна, місцеві жителі рятуються репелентами, москітними сітками, а також знищують місця, де комарі відкладають яйця, це може бути стояча вода у будь-якому відкритому посуді. Дізнайся також, яка інформація про ВІЛ є міфом, і чого не варто боятися. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Здоров'я Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter