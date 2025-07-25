Вірус чикунгунья потрапив із тропіків до Європи — як не захворіти на небезпечну хворобу

Всесвітня організація охорони здоров’я забила на сполох: світом шириться масштабна епідемія вірусу чикунгунья, людей з ознаками хвороби виявлять не лише в тропічних широтах, а й у Європі.

За словами медиків, сьогодні вони спостерігають ті ж самі тривожні сигнали, що й перед великим спалахом хвороби двадцять років тому, й прагнуть не допустити повторення історії.

Чим небезпечний вірус чикугунья і як захиститися від нього — розказуємо детально.

Вірус чикугунья: симптоми

За даними видання Sciencealert, чикунгунья — не надто відома широкому загалу хвороба, але її вже зафіксували у 119 країнах, і нині під загрозою зараження перебуває близько 5,6 мільярда людей.

Розповсюджується вона з островів Індійського океану.

Але нині в ареалі епідемії Мадагаскар, Сомалі, Кенія, а також Франція та Італія — в Європу її привезли інфіковані туристи.

Мігрують й самі комахи, причиною їхнього поширення світом стала зміна клімату.

У ВООЗ вже заявили, що діяти потрібно вже зараз, аби швидше зупинити поширення вірусу та захистити людей від дуже небезпечної загрози.

Вірус переносять комарі роду Aedes: коли такий комар кусає заражену людину, вірус потрапляє у його організм, а при наступному укусі передається іншій людині. Хворий не може передати вірус напряму іншому — розповсюджують його лише комарі.

Симптоми хвороби з’являються зазвичай через 2-7 днів після укусу.

Найхарактерніша ознака зараження — раптовий і дуже сильний біль у суглобах, через який хворобу навіть назвали: та, що згинає.

Окрім болю, з’являється висока температура, сильний головний біль, ломота в м’язах, висип на шкірі та відчуття сильної слабкості. У більшості людей ці симптоми зникають за тиждень-два, але біль у суглобах може не проходити місяцями.

Найбільш небезпечна хвороба для літніх людей, дітей, вагітних і тих, у кого ослаблений імунітет або є хронічні проблеми зі здоров’ям.

У таких випадках чикунгунья може призвести до ускладнень, приміром, запалення нервової системи або серця.

Профілактика вірусу чикунгунья

Захиститися від вірусу чикунгунья можна лише так: уникати укусів комарів, адже вакцини або специфічного лікування поки немає.

У тропічних регіонах, де ця хвороба відома здавна, місцеві жителі рятуються репелентами, москітними сітками, а також знищують місця, де комарі відкладають яйця, це може бути стояча вода у будь-якому відкритому посуді.

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