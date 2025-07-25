Вирус чикунгунья попал из тропиков в Европу — как не заболеть опасной болезнью

Всемирная организация здравоохранения забила тревогу: миром распространяется масштабная эпидемия вируса чикунгунья, людей с признаками болезни обнаружили не только в тропических широтах, но и в Европе.

По словам медиков, сегодня они наблюдают те же тревожные сигналы, что и перед большой вспышкой болезни двадцать лет назад, и стараются не допустить повторения истории.

Чем опасен вирус чикугунья и как защититься от него — подробно рассказываем.

Вирус чикугунья: симптомы

По данным издания Sciencealert, чикунгунья — не слишком известная широкой общественности болезнь, но ее уже зафиксировали в 119 странах, и сейчас под угрозой заражения находится около 5,6 миллиарда человек.

Распространяется она с островов Индийского океана.

Но сейчас в ареале эпидемии Мадагаскар, Сомали, Кения, а также Франция и Италия — в Европу ее привезли инфицированные туристы.

Мигрируют и сами насекомые, причиной их распространения по миру стало изменение климата.

В ВОЗ уже заявили, что действовать нужно уже сейчас, чтобы поскорее остановить распространение вируса и защитить людей от опаснейшей угрозы.

Вирус переносят комары рода Aedes: когда такой комар кусает зараженного человека, вирус попадает в его организм, а при следующем укусе передается другому человеку. Больной не может передать вирус напрямую — распространяют его только комары.

Симптомы заболевания появляются обычно через 2-7 дней после укуса.

Самый характерный признак заражения — внезапная и очень сильная боль в суставах, из-за которой болезнь даже назвали: та, что сгибает.

Кроме боли появляется высокая температура, сильная головная боль, ломота в мышцах, сыпь на коже и ощущение слабости. У большинства людей эти симптомы исчезают через неделю-две, но боль в суставах может не проходить месяцами.

Наиболее опасна болезнь для пожилых людей, детей, беременных и тех, у кого ослаблен иммунитет или есть хронические проблемы со здоровьем.

В таких случаях чикунгунья может привести к осложнениям, например воспалению нервной системы или сердца.

Профилактика вируса чикунгунья

Защититься от вируса чикунгунья можно только так: избегать укусов комаров, ведь вакцины или специфического лечения пока нет.

В тропических регионах, где эта болезнь известна издавна, местные жители спасаются репеллентами, москитными сетками, а также уничтожают места, где комары откладывают яйца, это может быть стоячая вода в любой открытой посуде.

Узнай также, какая информация о ВИЧ является мифом и чего не стоит бояться.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!