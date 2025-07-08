Бесплатная прививка против вируса папилломы — кто может получить услугу

С 2026 года в Украине начнут бесплатную прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ). Вакцина предусмотрена национальным календарем прививок для девушек 12-13 лет, сообщает Министерство здравоохранения.

Как сообщают Медицинские закупки Украины, был заключен договор о закупке 9-валентной вакцины.

Бесплатная вакцинация от ВПЧ 2026: подробности

Минздрав отмечает, что это важный шаг для системы общественного здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения, два высокоонкогенных типа вируса — 16 и 18 — вызывают около 70% случаев рака шейки матки.

9-валентная вакцина может защитить от девяти наиболее распространенных типов ВПЧ, семь из которых являются высокоонкогенными, то есть могут перерасти в рак.

Сейчас бесплатную однократную вакцинацию против ВПЧ для девушек по национальному календарю проводят в 75 странах мира. Прививки против вируса папилломы человека включены в национальные программы иммунизации в 149 странах мира.

Первые поставки вакцины ожидаются в конце 2025 года.

Почему важно вакцинироваться против ВПЧ

Украина перестраивает Календарь профилактических прививок в соответствии с международными стандартами.

Профилактическая вакцинация против ВПЧ призвана уменьшить заболеваемость раком шейки матки и другими болезнями, возникающими вследствие инфицирования вирусом.

Вакцинация рекомендована до начала половой жизни. Именно при этих условиях вакцина имеет высокую эффективность, если ее применять к инфицированию.

Как передается вирус папилломы человека

Минздрав отмечает, что, по крайней мере, половина сексуально активных людей в определенный момент жизни будет иметь ВПЧ. Инфицирование вирусом может происходить повторно.

Имеются не менее 100 видов вирусов папилломы человека. Многие не проявляются в виде симптомов и проходят сами без каких-либо вмешательств через несколько месяцев, и почти 90% — в течение 2 лет.

Однако есть как минимум 14 типов ВПЧ, которые становятся причиной онкологии. Два типа ВПЧ (16 и 18) вызывают 70% случаев рака и предраковых поражений шейки матки. Вирус также становится причиной онкологических заболеваний ануса, вульвы, влагалища, пениса и ротоглотки.

ВПЧ передается половым путем, но его передаче не является обязательным сексом с проникновением. Любой телесный генитальный контакт является передачей инфекции.

Несмотря на то, что вакцину в первую очередь рекомендуют девушкам, парням тоже советуют делать прививки против ВПЧ, ведь они могут переносить болезнь.

