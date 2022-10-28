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Рака шейки матки можно предотвратить! Что нужно знать об этой болезни, ее лечении и профилактике

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Вікна-Новини 28 октября 2022, 19:00
Рак шийки матки: що це, симптоми, лікування, профілактика
Фото: Pexels

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