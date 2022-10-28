Рака шейки матки можно предотвратить! Что нужно знать об этой болезни, ее лечении и профилактике

В последние годы все больше людей болеют раком. Но благодаря постоянному развитию в сфере медицины большинство случаев излечимы. Главное — своевременно обратиться к врачам.

Рак шейки матки находится на втором месте среди онкологических заболеваний органов женской половой системы.

Врач-гинеколог Елена Купрюшина рассказала, что это за болезнь, какие ее симптомы, лечение и профилактика.

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Рак шейки матки: что это за болезнь

Это заболевание развивается, когда клетки, выстилающие шейку матки, начинают бесконтрольно расти. В зоне риска находятся женщины в возрасте от 40 до 69 лет.

Согласно исследованиям, 90% случаев этого заболевания связаны с заражением вирусом папилломы человека.

Есть более 100 типов вируса папилломы человека. Некоторые виды ВПЧ могут вызвать развитие генитальных кондилом и других заболеваний.

Люди, страдающие другими инфекциями, передающимися половым путем, такими как герпес, хламидиоз и гонорея, более склонны к развитию стойких ВПЧ-инфекций, приводящих к раку шейки матки, — объясняет гинеколог.

У людей с ослабленным иммунитетом, в частности ВИЧ-инфицированных, более высока вероятность появления стойких ВПЧ-инфекций. Раньше мы подробно писали все, что нужно знать про вирус папилломы человека.

На развитие рака шейки матки могут влиять многие факторы, в частности:

низкий социально-экономический статус;

ВИЧ-инфекция;

раннее начало половой жизни;

большое количество родов (чем больше родов, тем выше риск).

Рак шейки матки: симптомы

Симптомами ранней стадии рака шейки матки могут быть:

выделение крови;

кровотечение после полового акта;

нерегулярные или постменопаузальные кровотечения;

обильные влагалищные выделения.

Эти симптомы не всегда свидетельствуют о раке шейки матки, но если ты замечала подобное у себя, нужно как можно быстрее обратиться к врачу.

На более поздних стадиях заболевания могут возникать тяжелые симптомы:

Постоянные боли в области спины, ноги и/или таза. Потеря веса, усталость, отсутствие аппетита. Выделения с неприятным запахом и неприятные ощущения во влагалище. Отек ноги или обеих нижних конечностей.

Для облегчения симптомов и улучшения качества жизни может применяться паллиативная помощь.

Лечение рака шейки матки

Лечение зависит от типа новообразования, доступа к нему и имеющихся ресурсов. Некоторые новообразования являются предраковыми, а другие — раковыми и требуют другого лечения.

Терапия для каждой пациентки индивидуальна. В основном медики используют эти два способа.

Радиотерапия (лучевая терапия) — невидимые лучи, направляющиеся на раковую опухоль и окружающие пораженные участки.

Лучи проникают в организм и уничтожают раковые клетки так, что рак полностью или частично исчезает. Уничтоженные раковые клетки выводятся из организма.

Химиотерапия — многократное лечение “токсичными” препаратами. В ходе нескольких процедур одно или несколько химических веществ вводятся внутривенно, чтобы убить быстро делящиеся клетки (отличительная черта всех видов рака).

Профилактика рака шейки матки

Большинство случаев рака шейки матки можно предотвратить! Это делается с помощью вакцинации девочек-подростков от ВПЧ (вируса папилломы человека).

Вакцина вводится девочкам в двух дозах в промежутке с 9 до 14 лет. В настоящее время, по последним исследованиям, достаточно одной дозы.

Скрининг на рак шейки матки спасает жизнь. Как правило, женщинам следует проходить скрининг, начиная с 30-летнего возраста. Если тест отрицательный, его следует периодически повторять.

Женщины в странах с высоким уровнем дохода имеют доступ к вакцине против ВПЧ и регулярным скринингам, которые могут устранить риск развития рака шейки матки.

В странах с низким и средним уровнем дохода доступ к таким профилактическим мерам ограничен, поэтому риск заболевания возрастает.

Учитывая имеющиеся у нас методы лечения и вакцины, больше ни одна женщина не должна умереть от рака шейки матки.

Если ты чувствуешь какие-либо из приведенных выше симптомов, обязательно обратись к врачу для диагностики и лечения.

Женщинам нужно внимательно следить за своим здоровьем и обязательно проходить профилактический осмотр у гинеколога. Читай, что такое дисплазия шейки матки и как с ней бороться.

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