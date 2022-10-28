Рака шейки матки можно предотвратить! Что нужно знать об этой болезни, ее лечении и профилактике

В последние годы все больше людей болеют раком. Но благодаря постоянному развитию в сфере медицины большинство случаев излечимы. Главное — своевременно обратиться к врачам.
Рак шейки матки находится на втором месте среди онкологических заболеваний органов женской половой системы.
Врач-гинеколог Елена Купрюшина рассказала, что это за болезнь, какие ее симптомы, лечение и профилактика.
Это заболевание развивается, когда клетки, выстилающие шейку матки, начинают бесконтрольно расти. В зоне риска находятся женщины в возрасте от 40 до 69 лет.
Согласно исследованиям, 90% случаев этого заболевания связаны с заражением вирусом папилломы человека.
Есть более 100 типов вируса папилломы человека. Некоторые виды ВПЧ могут вызвать развитие генитальных кондилом и других заболеваний.
Есть более 100 типов вируса папилломы человека. Некоторые виды ВПЧ могут вызвать развитие генитальных кондилом и других заболеваний.
Люди, страдающие другими инфекциями, передающимися половым путем, такими как герпес, хламидиоз и гонорея, более склонны к развитию стойких ВПЧ-инфекций, приводящих к раку шейки матки, — объясняет гинеколог.
У людей с ослабленным иммунитетом, в частности ВИЧ-инфицированных, более высока вероятность появления стойких ВПЧ-инфекций. Раньше мы подробно писали все, что нужно знать про вирус папилломы человека.
На развитие рака шейки матки могут влиять многие факторы, в частности:
Симптомами ранней стадии рака шейки матки могут быть:
Эти симптомы не всегда свидетельствуют о раке шейки матки, но если ты замечала подобное у себя, нужно как можно быстрее обратиться к врачу.
На более поздних стадиях заболевания могут возникать тяжелые симптомы:
Для облегчения симптомов и улучшения качества жизни может применяться паллиативная помощь.
Лечение зависит от типа новообразования, доступа к нему и имеющихся ресурсов. Некоторые новообразования являются предраковыми, а другие — раковыми и требуют другого лечения.
Терапия для каждой пациентки индивидуальна. В основном медики используют эти два способа.
Радиотерапия (лучевая терапия) — невидимые лучи, направляющиеся на раковую опухоль и окружающие пораженные участки.
Лучи проникают в организм и уничтожают раковые клетки так, что рак полностью или частично исчезает. Уничтоженные раковые клетки выводятся из организма.
Химиотерапия — многократное лечение “токсичными” препаратами. В ходе нескольких процедур одно или несколько химических веществ вводятся внутривенно, чтобы убить быстро делящиеся клетки (отличительная черта всех видов рака).
Большинство случаев рака шейки матки можно предотвратить! Это делается с помощью вакцинации девочек-подростков от ВПЧ (вируса папилломы человека).
Вакцина вводится девочкам в двух дозах в промежутке с 9 до 14 лет. В настоящее время, по последним исследованиям, достаточно одной дозы.
Скрининг на рак шейки матки спасает жизнь. Как правило, женщинам следует проходить скрининг, начиная с 30-летнего возраста. Если тест отрицательный, его следует периодически повторять.
Женщины в странах с высоким уровнем дохода имеют доступ к вакцине против ВПЧ и регулярным скринингам, которые могут устранить риск развития рака шейки матки.
В странах с низким и средним уровнем дохода доступ к таким профилактическим мерам ограничен, поэтому риск заболевания возрастает.
Учитывая имеющиеся у нас методы лечения и вакцины, больше ни одна женщина не должна умереть от рака шейки матки.
Если ты чувствуешь какие-либо из приведенных выше симптомов, обязательно обратись к врачу для диагностики и лечения.
Женщинам нужно внимательно следить за своим здоровьем и обязательно проходить профилактический осмотр у гинеколога. Читай, что такое дисплазия шейки матки и как с ней бороться.
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