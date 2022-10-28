Раку шийки матки можна запобігти! Що потрібно знати про цю хворобу, її лікування та профілактику

Останніми роками дедалі більше людей хворіють на рак. Але завдяки постійному розвитку у сфері медицини більшість випадків є виліковними. Головне — своєчасно звернутись до лікарів.

Рак шийки матки знаходиться на другому місці серед онкологічних захворювань органів жіночої статевої системи.

Лікарка-гінекологиня Олена Купрюшина розповіла, що це за хвороба, які її симптоми, лікування та профілактика.

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Рак шийки матки: що це за хвороба

Це захворювання розвивається, коли клітини, що вистилають шийку матки, починають безконтрольно зростати. У зоні ризику перебувають жінки у віці від 40 до 69 років.

Згідно з дослідженнями, 90% випадків цього захворювання пов’язані із зараженням вірусом папіломи людини.

Існує понад 100 типів вірусу папіломи людини. Деякі види ВПЛ можуть викликати розвиток генітальних кондилом та інших захворювань.

Люди, які страждають на інші інфекції, що передаються статевим шляхом, такими як герпес, хламідіоз і гонорея, більш схильні до розвитку стійких ВПЛ-інфекцій, що призводять до раку шийки матки, — пояснює гінекологиня.

У людей з ослабленим імунітетом, зокрема ВІЛ-інфікованих, вища ймовірність появи стійких ВПЛ-інфекцій. Раніше ми детально писали все, що потрібно знати про вірус папіломи людини.

На розвиток раку шийки матки можуть впливати чимало факторів, зокрема:

низький соціально-економічний статус;

ВІЛ-інфекція;

ранній початок статевого життя;

велика кількість пологів (чим більше пологів, тим вищий ризик).

Рак шийки матки: симптоми

Симптомами ранньої стадії раку шийки матки можуть бути:

виділення крові;

кровотеча після статевого акту;

нерегулярні чи постменопаузальні кровотечі;

рясні вагінальні виділення.

Ці симптоми не завжди свідчать про рак шийки матки, але якщо ти помічала подібне в себе, потрібно якнайшвидше звернутись до лікаря.

На пізніших стадіях захворювання можуть виникати тяжкі симптоми:

Постійні болі в області спини, ноги та/або таза. Втрата ваги, втома, відсутність апетиту. Виділення з неприємним запахом та неприємні відчуття у піхві. Набряк ноги або обох нижніх кінцівок.

Для полегшення симптомів і поліпшення якості життя може застосовуватись паліативна допомога.

Лікування раку шийки матки

Лікування залежить від типу новоутворення, доступу до нього та наявних ресурсів. Деякі новоутворення є передраковими, а інші — раковими та вимагають іншого лікування.

Терапія для кожної пацієнтки індивідуальна. Переважно медики використовують ці два способи.

Радіотерапія (променева терапія) — невидимі промені, які прямують на ракову пухлину та навколишні уражені ділянки.

Промені проникають в організм і знищують ракові клітини так, що рак повністю або частково зникає. Знищені ракові клітини виводяться з організму.

Хіміотерапія — багаторазове лікування “токсичними” препаратами. Під час декількох процедур одна або кілька хімічних речовин вводяться внутрішньовенно, щоб убити клітини, що швидко діляться (відмінна риса всіх видів раку).

Профілактика раку шийки матки

Більшості випадків раку шийки матки можна запобігти! Це робиться за допомогою вакцинації дівчаток-підлітків від ВПЛ (вірусу папіломи людини).

Вакцина вводиться дівчаткам у двох дозах у проміжку з 9 до 14 років. На цей час, за останніми дослідженнями, достатньо однієї дози.

Скринінг на рак шийки матки рятує життя. Як правило, жінкам слід проходити скринінг, починаючи з 30-річного віку. Якщо тест негативний, його слід періодично повторювати.

Жінки в країнах з високим рівнем доходу мають доступ до вакцини проти ВПЛ та регулярних скринінгів, які можуть усунути ризик розвитку раку шийки матки.

У країнах з низьким та середнім рівнем доходу доступ до таких профілактичних заходів обмежений, тому ризик захворювання зростає.

Беручи до уваги наявні в нас методи лікування та вакцини, більше жодна жінка не повинна померти від раку шийки матки.

Якщо ти відчуваєш якісь з наведених вище симптомів, обов’язково звернись до лікаря для діагностики та лікування.

Жінкам потрібно уважно стежити за своїм здоров’ям та обов’язково проходити профілактичний огляд у гінеколога. Читай, що таке дисплазія шийки матки та як з нею боротись.

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