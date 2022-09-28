Дисплазія шийки матки: гінеколог про те, що це, та про поширені помилки в лікуванні

Жінкам потрібно уважно стежити за своїм здоров’ям та обов’язково проходити профілактичний огляд у гінеколога. Це може допомогти запобігти різним хворобам.

Гінекологиня Ольга Білоконь розповіла про дисплазію шийки матки, як її лікують та як це неправильно роблять.

Що таке дисплазія шийки матки

Дисплазія — це стан, коли клітини шийки матки змінили свою будову. Найчастіше (у 99% випадків) це відбувається під впливом вірусу папіломи людини (ВПЛ).

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Але наявність ВПЛ не означає, що ти точно маєш дисплазію.

З’ясувати, чи є дисплазія, можна, здавши ПАП-тест або зробивши біопсію шийки матки з вивченням будови клітин під мікроскопом.

Білоконь зазначає: не можна позбутися дисплазії, вилікувавши ВПЛ, адже ефективного лікування вірусу немає.

Види дисплазії та лікування

CIN I (LSIL) або дисплазія легкого ступеня

За словами лікарки, у 90% випадків така дисплазія проходить самостійно. За нею необхідно спостерігати, щоб мати певність у тому, що вона не прогресує до дисплазії середнього чи тяжкого ступеня.

На такій стадії будова клітин може знову стати нормальною.

Для цього варто регулярне спостерігатися у спеціаліста та здавати ПАП-тест та тест на ВПЛ. Це потрібно жінкам 25+, якщо попередній результат ВПЛ та ПАП-тести були позитивними.

Якщо CIN I зберігається протягом двох років і більше, може бути запропоновано подальше спостереження або лікування — коагуляція або кріодеструкція шийки матки (припікання або заморожування).

Для жінок віком від 21 до 24 років — повторний ПАП-тест протягом одного року (можливе також тестування на ВПЛ).

CIN II – CIN III (HSIL)

Ольга каже, що помірна чи тяжка дисплазія має високий ризик прогресування. Тому в найближчі кілька років може розвинутись рак шийки матки.

У жінок віком 25+ таку дисплазію можна вилікувати шляхом видалення уражених клітин.

Жінкам віком від 21 до 24 років треба робити ретельний моніторинг за допомогою ПАП-тесту, аналізу на ВПЛ та кольпоскопії при СІМ Н.

— У цьому віці нечасто відбувається прогресування захворювання.

Іноді попри вік лікування абсолютно показано, і навіть у 21–24 роки може проводитися ексцизія або конізація шийки матки (видалення клітин — ред.), — пояснює Білоконь.

Вона каже, що зміни у клітинах шийки матки при CIN II–III є незворотними (за рідкісним винятком при CIN II у молодих жінок).

Навіщо видаляти пошкоджені клітини

Лікарка розповідає: метою видалення є повне усунення аномалії. При Н II (CIN II – CIN III) глибина висічення тканини має бути від 7 мм і більше, залежно від типу зони трансформації (3Т другого типу — не менш як 10 мм, третього типу та за наявності ендоцервікального компонента — не менше як 15 мм).

Жоден інший метод не може проникнути так далеко і глибоко в тканину.

— Якщо руйнуються лише поверхневі шари клітин, то ми отримуємо гарну зовнішню картинку та залишаємо весь патологічний процес усередині, — пояснює гінекологиня.

Через це надалі може виникнути рак шийки матки, який “виріс” із “глибини” цервікального каналу. Вона радить ретельно підходити до вибору лікування дисплазії.

Якщо процедура більш “щадна”, це означає, що вона краща.

Якщо краї віддаленої тканини не “вільні” від дисплазії, може знадобитися повторна ексцизія. Це означає, що видалили не всі уражені клітини.

Абляція або деструкція шийки матки

— Абляційні методи лікування руйнують, а не видаляють аномальні клітини. Деструктивні методи можуть бути рекомендовані лише за дисплазії легкого ступеня, коли немає жодних приводів думати про тяжчий ступінь ураження клітин, — наголошує Ольга.

Вона пояснює: деструкція можлива лише за наявності зони трансформації першого типу — коли стик двох епітеліїв повністю візуалізується на поверхні шийки матки.

Якщо зону трансформації не видно (другий – третій тип), проведення деструктивних методів є неприпустимим.

Що робити після лікування дисплазії

За словами гінекологині, після лікування потрібне подальше спостереження. Потрібно здавати ПАП-тест та аналіз на вірус папіломи людини (ВПЛ) кожні 3–12 місяців. Все це слід обговорювати з лікарем.

Що не є причиною дисплазії

— Фантазія лікарів із країн СНД безмежна, тому я не можу не сказати про те, що не може бути причиною дисплазії і які обстеження та втручання не варто робити, — каже Білоконь.

Не потрібно:

обстежуватися на цитомегаловірус, віруси герпесу, епштейн-барра, уреаплазму, гарднерелу, кишкову паличку, стафіло/стрептококи та їх лікувати;

пов’язувати виникнення дисплазії з гормонами, ектопією, підвищеними лейкоцитами;

лікувати всі ці умовні патогени триповерховими схемами антибіотиків.

За словами Білоконь, неправильно лікують дисплазію уколами, свічками, таблетками, сиропами імуностимуляторів, антибіотиками, противірусними препаратами, спринцюваннями, ваннами тощо. Вона радить міняти лікаря, якщо він таке пропонує.

— Дисплазія потребує або ретельного спостереження без жодного втручання, або хірургічного лікування, якщо це необхідно. Клітини шийки матки, що змінили будову, знову стануть нормальними самостійно (при дисплазії легкого ступеня у 90% випадків), або не стануть і їх потрібно буде просто видалити, — підкреслює Ольга.

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