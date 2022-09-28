Здоров'я та краса

Дисплазія шийки матки: гінеколог про те, що це, та про поширені помилки в лікуванні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Вересня 2022, 11:30
Дисплазія шийки матки: що це як проходить діагностика та лікування
Фото: Pexels

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