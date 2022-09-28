Дисплазия шейки матки: гинеколог о том, что это, и какие распространенные ошибки в лечении

Женщинам нужно внимательно следить за своим здоровьем и обязательно проходить профилактический осмотр у гинеколога. Это может помочь предотвратить разные болезни.

Гинеколог Ольга Белоконь рассказала о дисплазии шейки матки, как ее лечат и как это неправильно делают.

Что такое дисплазия шейки матки

Дисплазия — это состояние, когда клетки шейки матки изменили свое строение. Чаще всего (в 99% случаев) это происходит под воздействием вируса папилломы человека (ВПЧ).

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Но наличие ВПЧ не значит, что у тебя точно будет дисплазия.

Выяснить, есть ли дисплазия, можно, сдав ПАП-тест или сделав биопсию шейки матки с изучением строения клеток под микроскопом.

Белоконь отмечает: нельзя избавиться от дисплазии, вылечив ВПЧ. Ведь эффективного лечения от вируса не существует.

Виды дисплазии и лечение

CIN I (LSIL) или дисплазия легкой степени

По словам доктора, в 90% случаев такая дисплазия проходит самостоятельно и за ней необходимо наблюдать, чтобы быть уверенным в том, что она не прогрессируют до дисплазии средней или тяжелой степени.

На такой стадии строение клеток может снова стать нормальным.

Для этого стоит регулярное наблюдаться у специалиста и сдавать ПАП-теста и теста на ВПЧ. Это нужно женщинам 25+, если предыдущий результат ВПЧ и ПАП-тесты были положительными.

Если CIN I сохраняется в течение двух лет и более, может быть предложено дальнейшее наблюдение или лечение — коагуляция или криодеструкция шейки матки (“прижигание” или “замораживание”).

Для женщин в возрасте от 21 до 24 лет — повторный ПАП-тест в течение одного года (возможно также тестирование на ВПЧ).

CIN II – CIN III (HSIL)

Ольга говорит, что умеренная или тяжелая дисплазия имеет высокий риск прогрессирования. Поэтому в ближайшие несколько лет может развиться рак шейки матки.

У женщин в возрасте 25+ такую дисплазию можно вылечить путем удаления пораженных клеток.

Для женщин в возрасте от 21 до 24 лет может быть тщательный мониторинг с помощью ПАП-теста, анализа на ВПЧ и кольпоскопии при СIМ Н.

— В этом возрасте нечасто происходит прогрессирование заболевания.

Иногда, невзирая на возраст, лечение абсолютно показано, и даже в 21–24 года может проводиться эксцизия или конизация шейки матки (удаление клеток — ред.), — объясняет Белоконь.

Она говорит, что изменения в клетках шейки матки при CIN II–III являются необратимыми (за редким исключением при CIN II у молодых женщин).

Зачем проводить удаление поврежденных клеток

Врач рассказывает, что целью удаления является полное устранение аномалии. При Н II (CIN II – CIN III) глубина иссечения ткани должна быть от 7 мм и более, в зависимости от типа зоны трансформации (3Т второго типа — не менее 10 мм, третьего типа и при наличии эндоцервикального компонента — не менее 15 мм).

Ни один другой метод не может проникнуть так далеко и глубоко в ткани.

— Если разрушаются только поверхностные слои клеток, то мы получаем красивую наружную картинку и оставляем весь патологический процесс внутри, — объясняет врач.

Из-за этого в дальнейшем может появиться рак шейки матки, который “вырос” из “глубины” цервикального канала.

Она советует тщательно подходить к выбору лечения дисплазии.

Если процедура более “щадящая”, это значит, что она лучше.

Если края удаленной ткани не “свободны” от дисплазии, может потребоваться повторная эксцизия. Это значит, что удалили не все пораженные клетки.

Абляция или деструкция шейки матки

— Абляционные методы лечения разрушают, а не удаляют аномальные клетки. Деструктивные методы могут быть рекомендованы только при дисплазии легкой степени, когда нет никаких поводов думать о более тяжелой степени поражения клеток, — подчеркивает Ольга.

Она объясняет: деструкция возможна только при наличии зоны трансформации первого типа — когда стык двух эпителиев полностью визуализируется на поверхности шейки матки.

Если зона трансформации не видна (второй – третий тип), проведение деструктивных методов недопустимо.

Что делать после лечения дисплазии

По словам гинеколога, после лечения необходимо дальнейшее наблюдение. Надо сдавать ПАП-тест и анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) каждые 3-12 месяцев. Все это нужно обсуждать с врачом.

Что не является причиной дисплазии

— Фантазия врачей из стран СНГ безгранична, поэтому я не могу не сказать о том, что не может быть причиной дисплазии и какие обследования и вмешательства не стоит делать, — говорит Белоконь.

Не нужно:

обследоваться на цитомегаловирус, герпес-вирусы, эпштейн-барра, уреаплазму, гарднереллу, кишечную палочку, стафило/стрептококки и их лечить;

связывать возникновение дисплазии с гормонами, эктопией, повышенными лейкоцитами;

лечить всех этих условные патогены, лечить трехэтажными схемами антибиотиков повышенные лейкоциты во влагалище.

По ее словам, неправильно лечат дисплазию уколами, свечами, таблетками, сиропами иммуностимуляторов, антибиотиками, противовирусными препаратами, спринцеваниями, ванночками и т.д.

Она советует менять врача, если он такое предлагает.

— Дисплазия требует или тщательного наблюдения без единого вмешательства, или хирургического лечения, если это необходимо. Изменившие строение клетки шейки матки снова станут нормальными самостоятельно (при дисплазии легкой степени в 90% случаев), либо не станут, и их нужно будет просто удалить, — подчеркивает Ольга.

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