Здоров'я та краса

Підступна і розвивається безсимптомно: що таке міома матки і як її виявити

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 21 Жовтня 2022, 15:00
Міома матки: що це, причини, симптоми діагностика та лікування
Фото: Pexels

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