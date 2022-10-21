Підступна і розвивається безсимптомно: що таке міома матки і як її виявити

Піклуватися про своє здоров’я — важливо і необхідно. Якщо ти помітила певні проблеми з менструальним циклом, зміни розміру живота або маєш спадкові хвороби дітородної системи — читай у нашому матеріалі, що таке міома матки.

Що таке міома матки і чому вона виникає

Міома матки — доброякісна пухлина, що виникає в жінок дітородного віку. Вона росте з гладком’язових клітин тіла або шийки матки. Міому ще називають фіброміомою або лейоміомою матки.

Причиною виникнення міоми матки є високий рівень гормону естрогену в репродуктивному віці. На формування пухлини впливає і прогестерон. Найчастіше міома регресує в період менопаузи, коли знижується рівень естрогену.

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Окрім гормонального збою, на розвиток міоми можуть вплинути:

Спадковість.

Пізній початок статевого життя (24–27 років) або його нерегулярність.

Порушення менструальних та репродуктивних функцій.

Запальні захворювання геніталій.

Штучні аборти.

Ожиріння.

Симптоми міоми матки

Лікарка-репродуктологиня Анна Хміль розповіла, на які симптоми міоми матки слід звернути увагу.

Багато жінок, які мають міому, навіть не підозрюють про це та не відчувають жодних симптомів. Збагнути про ймовірний діагноз може лише одна з трьох, — зазначає лікарка.

Відчутні симптоми міоми матки

Рясні та болючі менструації.

Кровотеча в інші дні циклу.

Ниючий біль унизу живота, який віддає в поперек.

Біль під час статевого акту.

Прискорене сечовипускання або закреп.

Збільшення розміру живота.

Непліддя.

Лікування міоми матки

Найголовнішим у лікуванні міоми матки є дізнатись про розташування пухлини. Вона може бути на стінці матки (інтрамуральна), рости всередину порожнини (субмукозна) або рости в черевну порожнину (субсерозна).

Від виду міоми визначають подальше лікування. Вилікувати міому можна гормональною терапією або хірургічним втручанням. Підібрати варіант лікування можна виключно після обстеження у фахівця.

Для вагітних жінок, у яких виявили міому матки, також є варіанти лікування. Для цього лікар визначає її вид та повідомляє про безпечність або небезпечність для вагітності.

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