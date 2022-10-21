Здоровье и красота

Коварная и развивается бессимптомно: что такое миома матки и как ее обнаружить

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 21 октября 2022, 15:00
Міома матки: що це, причини, симптоми діагностика та лікування
Фото: Pexels

Больше новостей
Як вибрати стабілізатор напруги
Как выбрать стабилизатор напряжения для дома: основные правила
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Інтерв'ю зі співачкою Ultra про творчість після втрати чоловіка
Жажда жизни побудила меня двигаться дальше — как Ultra решилась петь после потери мужа
Глеб Иванькович
Со шрамами на лице и верой в сердце: как живет юноша, переживший удар по курортной Сергеевке
Смотреть больше

Материалы по теме

Як правильно обрати термометр — поради
Точный и безопасный: какие бывают термометры и как правильно их выбирать
рак грудей
Рацион для здоровой груди: защити себя от рака молочных желез
Випадок сибірки зафіксований у Київській області: що це і які симптоми
В Киевской области обнаружен возбудитель сибирской язвы: что нужно знать об этой болезни
Чи можна носити стрінги — відповідь гінекологів
Красота или здоровье: безопасно ли носить стринги и как правильно их выбрать

Видео
0:03:28
Глеб Иванькович

Со шрамами на лице и верой в сердце: как живет юноша, переживший удар по курортной Сергеевке
Що буде, якщо вибухне Каховська ГЕС: зона затоплення
Техногенная катастрофа исторического масштаба — что будет, если взорвать Каховскую ГЭС
0:05:31
Никополь
Если бы ночевали дома — тело порвало бы на куски: жители Никополя о ежедневных обстрелах города
Обстрел Запорожья
Утренний обстрел Запорожья — есть раненые: читай все, что известно на этот момент
0:07:43
Екатерина Дмитриченко
Ее спасли носки с авокадо: что рассказала девушка, выжившая во время атаки на ТЦ Амстор в Кременчуге
Карта бойових дій в Україні 21.10.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 21 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:01:38
Коварная и развивается бессимптомно: что такое миома матки и как ее обнаружить
Добровольцев нет, укомплектование за свой счет — жена россиянина рассказывает о мобилизованных армейцах
0:03:27
Як у Дніпрі лікують військових: воїни готові відразу повертатися на фронт
Несокрушимые даже после ранений! Украинские военные готовы возвращаться на фронт сразу из больницы
0:05:45
Київський тиждень критики 2022 - що це за захід
Отечественному кино быть! В Украине стартовала шестая Киевская неделя критики: детали мероприятия
Ліз Трасс йде у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії: що відомо
Лиз Трасс ушла в отставку — что происходит в Великобритании
Больше видео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Як приготувати гуакамоле — рецепт Володимира Ярославського
Читать дальше
Как приготовить гуакамоле? Идеальная закуска и ингредиент для салата

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь