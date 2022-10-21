Коварная и развивается бессимптомно: что такое миома матки и как ее обнаружить

Заботиться о своем здоровье — важно и необходимо. Если ты заметила определенные проблемы с менструальным циклом, изменения размера живота или имеешь наследственные болезни детородной системы — читай в нашем материале, что такое миома матки.

Что такое миома матки и почему она возникает

Миома матки — доброкачественная опухоль, возникающая у женщин детородного возраста. Она растет из гладкомышечных клеток тела или шейки матки. Миому еще называют фибромиомой или лейомиомой матки.

Причиной возникновения миомы матки является высокий уровень гормона эстрогена в репродуктивном возрасте. На формирование опухоли влияет и прогестерон. Чаще всего миома регрессирует в период менопаузы, когда снижается уровень эстрогена.

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Кроме гормонального сбоя, на развитие миомы могут повлиять:

Наследственность.

Позднее начало половой жизни (24-27 лет) или ее нерегулярность.

Нарушение менструальных и репродуктивных функций.

Воспалительные заболевания гениталий.

Искусственные аборты.

Ожирение.

Симптомы миомы матки

Врач-репродуктолог Анна Хмиль рассказала, на какие симптомы миомы матки следует обратить внимание.

Многие женщины, имеющие миому, даже не подозревают об этом и не чувствуют никаких симптомов. Понять о возможном диагнозе может только одна из трех, — отмечает врач.

Ощутимые симптомы миомы матки

Обильные и болезненные менструации.

Кровотечение в другие дни цикла.

Ноющая боль внизу живота, отдающая в поясницу.

Боль во время полового акта.

Учащенное мочеиспускание или запор.

Увеличение размера живота.

Бесплодие.

Лечение миомы матки

Самое главное в лечении миомы матки — узнать расположение опухоли. Она может быть на стенке матки (интрамуральная), расти внутрь полости (субмукозная) или расти в брюшную полость (субсерозная).

От вида миомы определяют дальнейшее лечение. Вылечить миому можно гормональной терапией или хирургическим вмешательством. Подобрать вариант лечения можно только после обследования у специалиста.

Для беременных женщин, у которых была обнаружена миома матки, также есть варианты лечения. Для этого врач определяет ее вид и сообщает о безопасности или опасности для беременности.

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