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Чи не половина жінок у світі з цим стикається — що таке кіста яєчника, які її види та лікування

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 29 Вересня 2022, 15:00
Кіста яєчника: що це, причини появи та чим небезпечна
Фото: Pexels

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