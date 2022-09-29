Чи не половина жінок у світі з цим стикається — що таке кіста яєчника, які її види та лікування

У багатьох жінок протягом життя розвивається хоча б одна кіста. За статистикою з такою проблемою стикається половина жіночого населення планети.

Деякі жінки дізнаються про цю хворобу на початку її формування, а деякі роками живуть, нічого не підозрюючи, поки не станеться, наприклад, розрив кісти або перекрут. Тоді вже операційного втручання не уникнути.

Кіста — це мішок, наповнений рідиною, — розповідає гінекологиня Олена Купрюшина.

Які існують види кісти яєчників

Кісти яєчників бувають:

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дермоїдні;

ендометріоїдні;

фолікулярні;

кісти жовтого тіла;

кісти на тлі синдрому полікістозних яєчників.

Фолікулярна містить яйцеклітину, яка так і не дійшла до своєї остаточної стадії розвитку.

Кіста жовтого тіла виникає, якщо яйцеклітина все ж таки вийшла, але не сталося регресії мішечка, в якому вона була. Тоді там може утворюватися рідина, яка формує кісту.

Дермоїдна кіста — це мішечок, у якому є волосся, жир, нігті, зуби та інші тканини. Виникають переважно з народження. Пов’язані з неправильним мігруванням клітин під час внутрішньоутробного розвитку.

Цистаденоми — доброякісні новоутворення.

Ендометріоми — пов’язані з ендометріозом, який “мігрує не туди”.

Кісти на тлі СПКЯ — у цьому варіанті яєчники містять безліч кіст, викликаючи збільшення яєчників, також можуть викликати безплідність.

Симптоми кісти яєчників

Переважно цій проблемі притаманні такі симптоми:

здуття живота;

болісні походи в туалет;

біль у ділянці тазу;

біль у попереку, стегні;

болючість молочних залоз;

нудота/блювота.

Серйозні симптоми, що вказують на розрив або перекрут кісти яєчника:

сильний, гострий тазовий біль;

висока температура;

непритомність, запаморочення;

прискорене дихання.

Більшість кіст — доброякісні. Вони проходять самостійно без лікування, але якщо кіста скручується або розривається, порушується кровопостачання яєчника. Це може закінчитися внутрішньою кровотечею та загибеллю яєчника.

Діагностика кісти

Гінеколог може виявити кісту під час звичайного огляду, якщо вона велика, або під час УЗД органів малого таза. Після цього лікар може направити на дообстеження, наприклад комп’ютерну томографію або МРТ-дослідження.

Лікування кісти

Спершу може бути просто спостереження, якщо кіста маленька та без ускладнень.

Іншим варіантом може бути гормональна терапія. Лікар призначає пацієнтці протизаплідні препарати на три місяці.

Іншим лікуванням може бути лапараскопія — малоінвазивна операція за допомогою трьох проколів по 1 см в ділянці пупка та по боках. Хірурги переважно проводять такі операції, якщо немає ускладнень.

Також допомоги побороти кісту може лапаратомія — розріз черевної порожнини. Зазвичай таку операцію роблять, коли кіста вже лопнула або перекрутилася, коли треба не зволікати й терміново оперувати.

Як зрозуміти, що кіста може бути злоякісною

На те, що кіста може бути злоякісною, вказують такі симптоми:

зміна менструального циклу;

тривалий тазовий біль;

втрата апетиту;

незрозуміла та стрімка втрата ваги;

збільшення розмірів живота.

Найчастіше кісти яєчників розсмоктуються самостійно. Оскільки більшість кіст зникають протягом кількох тижнів або місяців, лікар може не відразу призначити план лікування, а запропонувати спостереження під контролем УЗД протягом трьох місяців.

Медики рекомендують жінкам проходити профілактичні обстеження у гінеколога хоча б раз на півроку.

Ще однією частою проблемою жінок є молочниця. Раніше ми розповідали, що таке молочниця, причини її виникнення та лікування.

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